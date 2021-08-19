'Soyadı' polemiği: 'Öbür dünyadaki babamla konuştum' demişti... 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar, yine karşı karşıya geldi. Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili bu kez 'soyadı' polemiği yaşadı.

"BABAMIN MESAJLARI VAR"

Dün sosyal medya hesabından oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını paylaşan Beste Açar, rüyasında babası ile iletişim kurduğunu ifade etti. 47 yaşındaki Açar, Kayahan'ın kendisine, "İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdiki beyefendinin eşinin soyadının önünde kullanmasın, iznim yoktur." dediğini dile getirdi.

"ARTIK BABAMIN SOYADINI KULLANMASIN"

Ardından sözlerine devam eden Beste Açar, "İpek Hanım’dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa, kızlık soyadını kullanabilir." dedi.

İPEK AÇAR'DAN YANIT: BEN BÖYLE OLMASINI İSTİYORUM!

Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar, isyan etti. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Artık çok yoruldum. Bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan Bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık, çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var. Maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde.

Yüce Rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem.

Ev konusuna gelince; tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey'in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim.

'Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum.' diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla...

"ELÇİYE ZEVAL OLMAZ" DEMİŞTİ

Beste Açar, dün yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

Hiç gitmemiş, sanki hep var gibi... Babalar, anneler asla ölmez ki... Burada görünmeyenin ötesinde rüzgardan başka bir ben sesimle, bir de tüm sonsuz varlığıyla canım babam var. Babam için yapmayı ertelediğim, uzun zamandır benim aracılığımla açığa çıkması gereken, bana defalarca gelen mesajları var. Babamın ifadeleri her zaman net olmuştur. Babamla bağlandığımda benden istediği şeylerin ağırlığıyla biraz sıkışık bir alanda hissediyor olsam da şimdi zamanı... Yineliyorum, bunlar babamın benden yapmamı istediği bir rica. Babam için yazıyorum ki yazacaklarımı babamı yakından tanıyan herkes zaten onun bir parçası olduğunu anlayacaktır.

Babam diyor ki; 'İpek Hanım, soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdi ki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasına iznim yoktur!'

İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir. Bir diğeri; babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü, yaşadıkları Balıkesir Gömeç'teki evinde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok!

"ÇOK ŞEY YAŞANDI"

Oraya babamı kaybettikten sonra bir kez iki yıl evvel İzmir'den dönerken asistanım ve arkadaşımla uğrayıp, birkaç saat anıları yad edip, ayrılmıştık. Bazı şeyler mümkün kılmıyor benim için orada daha uzun kalmayı... Çok şey yaşandı orada. Babamın her bir santimetresinde emeği var çünkü. İnşaatında bile eli, emeği çoktur. Hayali orada yaşamak ve orda yaşlanıp, ölmekti... İstanbul'dan kaçmıştı çünkü. Orası onun gönül köşküydü... Babam yaşasaydı gösterilecek saygı ve özen neyse şimdi de onu talep ediyorum. Daha çok şey var ama bu kadarı yeterli. Elçiye zeval olmaz.

"KAYAHAN'I ALDATMADIM"

2015’te vefat eden merhum sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar, katıldığı bir programda Kömürcü ile 2017’de tanıştıklarını söylemişti.

Hakkında çıkan "Kayahan’ı aldattı" şeklindeki haberlere yanıt veren Açar, "Biz Alper’le konser projesi için tanıştık. 'Kayahan’ı aldattı mı?' diye çok çirkin başlıklar attılar. Böyle bir iddia duymadım daha önce. Gerçekten çok üzgünüm." demişti.

2015 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan İpek Açar ve Kayahan, 1999'da nikah masasına oturmuştu. İkili, kızları Aslı Gönül'ü 2000 yılında kucaklarına almıştı. Ancak usta sanatçı, 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu.

4 YIL SONRA EVLENDİ

İpek Açar, Kayahan'ın ölümünden 4 yıl sonra 13 Eylül 201'da müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu.