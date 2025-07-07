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        Haberler Magazin Beste Kökdemir: Evlenmemizin nedeni, hamile kalmam değil - Magazin haberleri

        Beste Kökdemir: Evlenmemizin nedeni, hamile kalmam değil

        Oyuncu Beste Kökdemir, 'hamile kaldığı için evlendi' şeklindeki yorumlara videolu yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:18
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        "Nedeni hamile kalmam değil"
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        Beste Kökdemir, bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da evlendi.

        Beste Kökdemir, düğünün hemen ardından, ultrason görüntüsünü paylaşarak, anne olacağını duyurdu.

        Beste Kökdemir, 'hamile kaldığı için evlendi' şeklindeki yorumlara yanıt verdi.

        Oyuncu, şu ifadeleri kullandı: Bazı linçler oldu benim hamileliğim hakkında. Bunu bekliyordum. Çok fazla kale almamakla birlikte biraz kolektif düşündüğümde bu zihniyetler için üzgünüm tabii ki. Çünkü bu ülkeye bir çocuk getiriyorum. Doğruyu, dürüstlüğü evlenmeden ya da evlendikten sonra çocuk yapmak olarak gören zihniyet için üzgünüm. Böyle bir ortamda olmak istemezdim. Zorla çocuk için evlenmedik, zaten evliliği düşünüyorduk hamile kalınca evliliği erkene çektik. Kendi dünyalarınızla karıştırıyor olabilirsiniz. Kendi korkaklıklarınızı görüyor olabilirsiniz.

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        #Beste Kökdemir
        #Fazlı Erdinç Çatak
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