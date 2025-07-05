Beste Kökdemir, düğününde bebek müjdesi verdi
Oyuncu Beste Kökdemir, 4 Temmuz'da iş insanı Fazlı Erdinç ile evlendi. Kökdemir, sosyal medya hesabından ultrason görüntüsü paylaşarak ilk bebeğini beklediğini duyurdu
Beste Kökdemir, bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç ile evlendi.
Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç, 4 Temmuz’da nikâh masasına oturdu.
Çift, dünyaevine; aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle girdi. Beste Kökdemir, düğünden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı..png
Beste Kökdemir, düğünün hemen ardından bulunduğu başka paylaşımla, sürpriz bir haberi duyurdu. Kökdemir, ultrason görüntüsünü paylaşarak anne olacağını açıkladı..png
Beste Kökdemir, büyüyen karnının da yer aldığı bir fotoğrafı, sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram