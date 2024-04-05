Bestemsu Özdemir; "Ben estetiğe ihtiyaç duymadım. Çünkü oyuncuyum, mimikleriniz kayboluyor. Mimiksiz oyuncu olmak bana garip geliyor. Mimiklerimi kullanmak adına estetik yaptırmayı düşünmüyorum, tavsiye de etmiyorum" ifadelerini kullandı.