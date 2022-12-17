Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu evleniyor

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çift önceki akşam Bebek'teki bir mekanda Haluk Levent ile yemek yedi. Çıkışta Durdu’nun yolcu ettiği Levent şöyle konuştu: Bestemsu ve Serkan’ın yakında düğünü var. Bestemsu dedi ki; Abi düğünüme Gangnam Style’ı (PSY) getireceğim, çiftetelli oynayacağız beraber.