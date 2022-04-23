Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ilk kez yan yana

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ilk kez yan yana

Bestemsu Özdemir, önceki gün yeni aşkı Serkan Mehmet Durdu ile birlikte görüntülendi. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla alakalı, "İlişkimiz yaklaşık iki, üç ay önce başladı. Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum" dedi

HABERTURK.COM
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ilk kez yan yana

    Oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz ay mobilya üreticisi yeni sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile birlikte Yeniköy'de objektiflere yansımıştı. Bir balık restoranında vakit geçiren çift, birlikte fotoğraf vermemek için hızlıca mekanı terk etmişti.
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ilk kez yan yana

    AŞIKLAR İLK KEZ YAN YANA

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşıklar, bu kez basın mensuplarının karşısına birlikte çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Özdemir, "İlişkimiz yaklaşık iki, üç ay önce başladı." dedi.
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ilk kez yan yana

    "ARADIĞIM AŞKI BULDUM"

    Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor." açıklamasını yapan Bestemsu Özdemir, "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu." şeklinde konuştu.

    Daha fazla soru kabul etmeyen çift, ardından kendilerini bekleyen otomobillerine binip, "İyi akşamlar." dedi.
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ilk kez yan yana

    "İLİŞKİ KONUSUNDA MUTLU OLAMIYORUM"

    29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay muhabirlerin "Özel hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Gitmiyor." yanıtını vermişti. Bestemsu Özdemir, ardından, "En çok dert yakındığım konu benimle alakalı olmaması... Ne yazık ki ilişki konusunda mutlu olamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ilk kez yan yana

    KRİTERLERİNİ AÇIKLADI

    Özdemir, ayrıca, Hülya Avşar'ın "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler bana göre değil." şeklindeki açıklamalarının hatırlatılmasından sonra şunları söylemişti:

    Bence Hülya Avşar son derece haklı. Sürekli fotoğraf çekilip, koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim 'adam' olsun, 'insan' olsun...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.