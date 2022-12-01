Betül Cüreklibatır'dan duygulandıran Cüneyt Arkın paylaşımı: Şimdi hayallere sarılıyorum

"NE MUHTEŞEM BİR GECEYDİ..."

Murat Arkın da geçtiğimiz aylarda çocukken ağabeyi Kaan ve babası Cüneyt Arkın ile çekilen bu karesini yayınlamıştı. Arkın, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Ne muhteşem bir geceydi... Daha dün salıncakta otururken diyordum; 'Babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni!' diye...

Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşle yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda.