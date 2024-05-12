Beylikdüzü'nde elektrik kesintisi: BEDAŞ'tan açıklama
İstanbul Beylikdüzü'nde bugün saat 09.00 sıralarında elektrikler kesildi. BEDAŞ'tan Beylikdüzü'ndeki elektrik kesintisine ilişkin yapılan açıklamada, bölgede bir arıza yaşandığı, arızanın giderilerek 1 saat içerisinde enerji verilmesinin öngörüldüğü belirtildi.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde pazar sabahı saat 21.00 sıralarında elektrikler kesildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar elektriklerin neden kesildiği ve tekrar ne zaman düzeleceğini merak etmeye başladı.
Beylikdüzü'ndeki elektrik kesintisine ilişkin BEDAŞ'tan abonelere kısa mesaj gönderildi. SMS'te yer alan açıklamada, bölgede yaşanan arızanın giderilerek 1 saat içerisinde enerji verilmesini öngörülmektedir. anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.