Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Önce Başak'ı öldürdü sonra kendini vurdu

Beyoğlu'nda sokak ortasında bir kadın cinayete kurban gitti.

Korkunç olay Hasköy Müze Sokak'ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Özgür Kemal Akdemir, işe giden 30 yaşındaki Başak Tekin'i kolundan tutarak kenara çekti.

ÖNCE GENÇ KADININ BAŞINA ARDINDAN DA KENDİNE SIKTI Kadını yere düşüren Akdemir, silahını çekerek Başak Tekin'i başından vurdu. Akdemir daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.

KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ ZANLI İSE AĞIR YARALI Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başak Tekin olay yerinde hayatını kaybederken Özgür Kemal Akdemir ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KADININ YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları fenalık geçirdi.

SALDIRGANIN KADINI SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özgür Kemal Akdemir sabah işe giden Başak Tekin'i yanına yanaşarak yol kenarına çekiyor. Daha sonra da yere düşen kadını ateş ederek öldürüyor. Genç kadının cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCE KADINA SONRA KENDİNE ATEŞ ETTİ Mahalle sakini Bilal Doğan "Kızı çekiyordu. Kız da beni bırak diyordu. Biz de ikna etmeye çalıştık. 'Kıza zarar vermeyeceğim, kendime zarar vereceğim' dedi. Sonra ben arkamı döndüm. Önce kıza sonra kendine ateş etti" dedi.