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        Haberler Gündem Güncel Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Önce Başak'ı öldürdü sonra kendini vurdu

        Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Önce Başak'ı öldürdü sonra kendini vurdu

        İstanbul Beyoğlu'nda 30 yaşındaki Başak Tekin, 5 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi 31 yaşındaki Özgür Kemal Akdemir tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Zanlı, genç kadını öldürdükten sonra aynı silahla kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:38
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        Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Önce Başak'ı öldürdü sonra kendini vurdu
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        Beyoğlu'nda sokak ortasında bir kadın cinayete kurban gitti.

        Korkunç olay Hasköy Müze Sokak'ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Özgür Kemal Akdemir, işe giden 30 yaşındaki Başak Tekin'i kolundan tutarak kenara çekti.

        ÖNCE GENÇ KADININ BAŞINA ARDINDAN DA KENDİNE SIKTI

        Kadını yere düşüren Akdemir, silahını çekerek Başak Tekin'i başından vurdu. Akdemir daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.

        KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ ZANLI İSE AĞIR YARALI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Başak Tekin olay yerinde hayatını kaybederken Özgür Kemal Akdemir ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        GENÇ KADININ YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

        Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları fenalık geçirdi.

        SALDIRGANIN KADINI SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

        Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özgür Kemal Akdemir sabah işe giden Başak Tekin'i yanına yanaşarak yol kenarına çekiyor. Daha sonra da yere düşen kadını ateş ederek öldürüyor.

        Genç kadının cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ÖNCE KADINA SONRA KENDİNE ATEŞ ETTİ

        Mahalle sakini Bilal Doğan "Kızı çekiyordu. Kız da beni bırak diyordu. Biz de ikna etmeye çalıştık. 'Kıza zarar vermeyeceğim, kendime zarar vereceğim' dedi. Sonra ben arkamı döndüm. Önce kıza sonra kendine ateş etti" dedi.

        5 YIL ÖNCE AYRILMIŞLAR

        İddiaya göre Akdemir ile Tekin'in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin'in Akdemir'den uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenildi.

        Sevgilisinden yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin'i, Akdemir’in takıntı haline getirdiği ortaya çıktı. Bu süreçte Başak Tekin'in nişanlandığını duyan Akdemir'in, dün akşam Erzincan'dan otobüse binip sabah İstanbul'a gelerek cinayeti işlediği tespit edildi.

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        #kadın cinayeti
        #İstanbul Beyoğlu
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