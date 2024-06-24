Beyoğlu'nda kahve sırasındaki kavgaya soruşturma

İstiklal Caddesi'nde bir AVM'deki kahvecide 20 Haziran'da meydana gelen olayda iddiaya göre, sipariş ettikleri kahveyi almak için sırada bekleyen iki kız kardeş A.A. ile N.A., kendilerinden sonra gelen Ç.H. isimli kadının siparişinin daha erken verilmesi üzerine çalışana tepki gösterdi.