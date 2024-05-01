Beyonce'nin kızı Blu Ivy Hollywood'a giriyor

Blu Ivy için bir sonraki adım ise Hollywood. Sinema tarihinin kült animasyon filmlerinden 'Aslan Kral' efsanesinin devam filmi olan 'Mufasa: Aslan Kral'da Beyonce, Nala karakterini seslendirirken, ona kızı Blu Ivy de eşlik edecek. Filmin kadrosuna dâhil olan Beyonce ile Jay-Z'nin büyük kızı Blue Ivy Carter, filmde Nala ile Simba'nın kızı Kiara'yı seslendirecek.