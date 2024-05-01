Beyonce'nin kızı Blu Ivy Hollywood'a giriyor
Beyonce ile Jay-Z'nin henüz 12 yaşındaki kızı Blu Ivy, ilk kez bir Hollywood filminin kadrosuna girdi
Beyonce'nin henüz 12 yaşındaki kızı Blu Ivy, annesinin izinden gidiyor. Üç yıl önce, annesinin 'Brown Skin Girl' şarkısının klibinde yer alması sayesinde Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Müzik Klibi' heykelciğini kazanmıştı. Sonuç olarak tarihteki en genç üçüncü kazanan oldu.
Geçen yıl Blue Ivy, Beyonce'yle sahneye çıktı. Henüz 11 yaşındayken 'Rönesans' adlı dünya turnesinin ortasında 80 bin kişinin önünde verdiği konserle Parisli seyirciyi büyüleyerek çok yeteneğini sergiledi.
Blu Ivy için bir sonraki adım ise Hollywood. Sinema tarihinin kült animasyon filmlerinden 'Aslan Kral' efsanesinin devam filmi olan 'Mufasa: Aslan Kral'da Beyonce, Nala karakterini seslendirirken, ona kızı Blu Ivy de eşlik edecek. Filmin kadrosuna dâhil olan Beyonce ile Jay-Z'nin büyük kızı Blue Ivy Carter, filmde Nala ile Simba'nın kızı Kiara'yı seslendirecek.
Filmin Oscar'lı yönetmeni Barry Jenkins, Blue Ivy hakkında "Çok profesyonel" yorumunu yaptı. 'Mufasa: Aslan Kral', Blue Ivy'nin Hollywood'a adım atacağı ilk filmi olacak.
Mufasa'nın beklenmedik yükselişini ve kardeşi Scar ile çocukluğunu konu alan, 20 Aralık’ta vizyona girecek olan filmin seslendirme kadrosunda ayrıca Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Kagiso Lediga, Seth Rogen, Billy Eichner ve Donald Glover gibi isimler var.