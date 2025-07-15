Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Beyonce'nin yayınlanmamış şarkıları otomobilden çalındı- magazin haberleri

        Beyonce'nin yayınlanmamış şarkıları otomobilden çalındı

        Beyonce'nin ekibinin kullandığı park halindeki araçtan eşyalar çalındı. Çalınanlar arasında ünlü şarkıcının henüz yayınlanmamış şarkılarını içeren sabit diskin de bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 16:17 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yayınlanmamış şarkıları çalındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyonce'nin Atlanta'da düzenleyeceği dört gecelik Cowboy Carter turnesi konserinden birkaç gün önce şarkıları çalındı. Şarkıcının koreografı ve dansçılarından birinin kullandığı kiralık bir araçtan çalınan eşyalar arasında yayınlanmamış şarkılar, konser planları ve turnenin geçmiş ve gelecek şarkı listelerinin bulunduğu sabit disklerin de olduğu ortaya çıktı.

        Hırsızlığın, Beyonce'nin Atlanta'daki ilk performansından iki gün önce, 8 Temmuz'da gerçekleştiği öğrenildi. Bu olay, sızıntıları önlemek için sık sık aşırı önlemler almasıyla bilinen ödüllü yıldız için büyük bir darbe oldu.

        REKLAM

        Olayla ilgili soruşturma yürüten Atlanta polisi, bir kişi için yakalama kararı çıkarıldığını belirterek, şüphelinin adının kamuoyuna açıklanmayacağını söyledi.

        Koreograf Christopher Grant ve dansçı Diandre Blue, polise verdikleri ifadede, kiraladıkları aracı park edip yakındaki bir yemek salonuna girdiklerini söyledi. Geri döndüklerinde aracın arka camının kırıldığı ve iki valizin kaybolduğu anlaşıldı. Beyonce'nin ekip arkadaşları, araçta şarkıcıya ait bazı kişisel ve hassas bilgiler taşıdıklarını ve bunların da çalındığını söyledi.

        Polis raporuna göre yetkililer, eşyaların nereye gitmiş olabileceğini takip etmek için dizüstü bilgisayar ve kulaklıklardaki takip bilgilerini kullandı. Yetkililer ayrıca araçta parmak izi taraması yaptı ve "çok hafif iki iz" buldu. Çalınan eşyaların bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

        Tüm bu gelişmelere rağmen Beyonce, Atlanta'da 73 bin kişilik stadyumda sahneye çıkarak performans serisine devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Beyonce
        #hırsızlık
        #çalıntı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler