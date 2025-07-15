Beyonce'nin Atlanta'da düzenleyeceği dört gecelik Cowboy Carter turnesi konserinden birkaç gün önce şarkıları çalındı. Şarkıcının koreografı ve dansçılarından birinin kullandığı kiralık bir araçtan çalınan eşyalar arasında yayınlanmamış şarkılar, konser planları ve turnenin geçmiş ve gelecek şarkı listelerinin bulunduğu sabit disklerin de olduğu ortaya çıktı.

Hırsızlığın, Beyonce'nin Atlanta'daki ilk performansından iki gün önce, 8 Temmuz'da gerçekleştiği öğrenildi. Bu olay, sızıntıları önlemek için sık sık aşırı önlemler almasıyla bilinen ödüllü yıldız için büyük bir darbe oldu.

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Olayla ilgili soruşturma yürüten Atlanta polisi, bir kişi için yakalama kararı çıkarıldığını belirterek, şüphelinin adının kamuoyuna açıklanmayacağını söyledi.

Koreograf Christopher Grant ve dansçı Diandre Blue, polise verdikleri ifadede, kiraladıkları aracı park edip yakındaki bir yemek salonuna girdiklerini söyledi. Geri döndüklerinde aracın arka camının kırıldığı ve iki valizin kaybolduğu anlaşıldı. Beyonce'nin ekip arkadaşları, araçta şarkıcıya ait bazı kişisel ve hassas bilgiler taşıdıklarını ve bunların da çalındığını söyledi.