Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        ABD Başkanı Joe Biden'dan NATO Zirvesi öncesinde Türkiye açıklaması

        ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesinde dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu söyleyen Biden, "Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu istiyor. Ayrıca Yunanistan Başbakanı da yardım istiyor. Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistan'ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç'i NATO'ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum." dedi. Biden ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliğine henüz hazır olmadığını kaydetti.

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 08:36
        Biden'dan Türkiye açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi CNN'den Fareed Zakaria'nın sorularını yanıtladı.

        Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine henüz hazır olmadığını söyledi.

        Erdoğan, Biden ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Biden ile telefonda görüştü

        Ukrayna'nın NATO üyeliği tartışmaları için erken olduğunu söyleyen Biden, "Kiev'in ittifaka katılması için savaşın sona ermesi gerek. Ukrayna'nın şu anda bir savaşın ortasındayken NATO'ya dahil edilmesi konusunda bir fikir birliği olduğunu düşünmüyorum. Bunu yaparsanız İttifak üyelerinin de savaşa girmiş olacağını bilirsiniz, biz (NATO) Rusya ile savaşta değiliz" dedi.

        REKLAM

        Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için rasyonel bir yol bulunması gerektiğini söyleyen Biden, ittifakın "açık kapı politikası" olduğunu kaydetti.

        BIDEN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

        Zirvede ele alınacak konuların başında İsveç'in NATO'ya üyeliği yer alıyor. Bu konuya ilişkin konuşan Biden, İsveç'in sonunda NATO'ya kabul edileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin ve Yunanistan'ın F-16 modernizasyonu talebine işaret eden Biden, "Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu istiyor. Ayrıca Yunanistan Başbakanı (Kiryakos Miçotakis) da yardım istiyor. Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistan'ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç'i NATO'ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Ancak bu süreç henüz bitmedi." dedi.

        ERDOĞAN İLE BIDEN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

        Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile dün telefonda görüşmüştü.

        Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

        Türkiye'nin F-16 talebinin, İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #joe biden
        #ABD
        #türkiye
        #Nato
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        Benzin ve motorine zam geldi
        Benzin ve motorine zam geldi
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Biden'dan Türkiye açıklaması
        Biden'dan Türkiye açıklaması
        Apple'dan KDV zammı
        Apple'dan KDV zammı
        Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta
        Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Ankara-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı
        Ankara-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Fenerbahçe'den sessiz prova!
        Fenerbahçe'den sessiz prova!
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Bakanlar Yerlikaya ve Tunç'tan selin vurduğu Bartın'da açıklamalar
        Bakanlar Yerlikaya ve Tunç'tan selin vurduğu Bartın'da açıklamalar
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Redmond bilmecesi çözülüyor!
        Redmond bilmecesi çözülüyor!
        Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu
        Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu