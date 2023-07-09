Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç'te terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını kaydetti.
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