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        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Ajanslar
        Giriş: 09.07.2023 - 21:06
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç'te terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

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