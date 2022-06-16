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Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor!

Sosyal medyada ünlü olan 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, eşi Esin Çepni ile ayrılık kararı aldı. Boşanmaya hazırlanan çiftten Hancı, Çepni'ye, "Her zaman kalbimde kalacaksın." sözleriyle seslendi

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  • Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor! - Magazin haberleri

    Ünlü YouTuber Bilal Hancı, sevgilisi Esin Çepni ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlenmişti. Törende 'Kafalar' grubunun diğer üyeleri Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yanı sıra çok sayıda ünlü isim yer almıştı. Çiftten beklenmedik bir haber geldi.
  • Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor! - Magazin haberleri

    "BOŞANIYORLAR"

    Hancı, Çepni ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Uzun zamandır aralarındaki sorunları aşamaya çalışan ikili, çareyi ayrılıkta buldu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kötü haberi paylaşan çift, "dostluk" mesajı da verdi.
  • Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor! - Magazin haberleri

    "HER ZAMAN KALBİMDE KALACAKSIN"

    Bilal Hancı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem. Yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi, güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Siz sevgili bizi seven, tanıyan insanlara da bu açıklamayı yapma gereği duydum. Umarım ikimizin de bundan sonraki hayatı çok mutlu geçer. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler. Her zaman kalbimde kalacaksın.
  • Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor! - Magazin haberleri

    "KARARI ALMAK KADAR AÇIKLAMAK DA ZORMUŞ"

    Esin Çepni ise, "Kararı almak kadar, açıklamak da zormuş meğerse... Ne kadar yazıp, sildiğimi bir bilseniz... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Elbette sürecin her detayına sahip olan sizlerle de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim." şeklinde konuştu.
  • Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor! - Magazin haberleri

    "BİZ EVLENDİK!"

    Bilal Hancı, eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Biz evlendik!" notuyla paylaşarak, güzel haberi duyurmuştu.
  • Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor! - Magazin haberleri

    "BAY VE BAYAN HANCI GURURLA SUNAR"

    Çepni ise, "Yüzlerimiz farklı taraflara baksa da gördüğümüz her zaman aynıydı. Bay ve bayan Hancı gururla sunar..." diyerek, heyecanını ifade etmişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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