"Bilanço 'yatırım yap' diyor"

2024’ün hem küresel hem de yerel ölçekte zorluklarla dolu bir yıl olduğunu söyleyen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Faiz ve enflasyon geçen seneden daha kötü olmayacak. Uyumlu bir politika var. Ama gerginlikler de var. Belirsizlikleri dalgalanmaları yönetmemiz gereken bir yıl olacak. Planlarımızı ona göre yapıyoruz” dedi.

Alper şöyle konuştu:

“Bugüne kadar olduğu gibi, 2024’te de tüm zorluklara rağmen yatırımlarımızı hiç durdurmadık. Sadece geçtiğimiz yıl 78,3 milyar TL’lik yatırım yaptık. Yıl sonu itibarıyla, banka dışı yatırım harcamalarımızın toplam gelirlerimize oranını 5 yıl önceye göre neredeyse iki kat artışla yüzde 13,5’e çıkardık. 2029 yılında ise bu oranı yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz. 2024 yılı genelinde kombine gelirleri 1 trilyon 254 milyar TL oldu. 2024 sonu itibarıyla, nakit pozisyonumuz 12,4 milyar TL. Sakıp Sabancı’nın dediği gibi; ‘Yatırım yap’ diyen bir bilançomuz var.”

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Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Çimsa’nın son küresel yatırımına ev sahipliği yapan İrlanda’da konuştu.

BANKA DIŞI KÂRLILIK ARTTI

2024’ün dünya ve Türkiye için son derece zorlu bir yıl olduğunu ifade eden Cenk Alper, “Özellikle yerel ölçekte, yüksek enflasyonun sonuçlarımızı etkilediği bir yılı geride bıraktık. Enflasyon-devalüasyon farkı, enerji sektöründe atılan enflasyonla mücadele adımları, bankacılık sektöründe uygulanan makro ihtiyati tedbirler, bu yılki finansal performansımızı sınırladı. Ama buna rağmen, ortaya koyduğumuz performansın önemli olduğunu düşünüyoruz. Her geçen çeyrekte koyduğumuz hedeflere bir adım daha yaklaştık. Banka dışı operasyonel kârlılık oranımız, çeyrek bazında, ilk çeyrekten bu yana artış gösterdi. Gelecek hedeflerimize kararlı şekilde ilerliyoruz” dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi, 2024’te de tüm zorluklara rağmen yatırımlarını hiç durdurmadıklarının altını çizen Cenk Alper, “Türkiye'de özellikle Enerjisa Üretim ile yenilenebilir enerji anlamında çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte dijital iş kolumuzun tohumlarını attık. Potansiyel turcorn’lar arasında gösterilen Bulutistan’da payımızı yüzde 75’in üzerine çıkardık. Çimsa’nın Mersin’de devreye aldığı kalsiyum alüminat çimentosu (CAC) yatırımıyla, bu alanda dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olduk. Aksaray'da Brisa fabrikamızın kapasitesini tamamen doldurduk. Diğer yandan yurt dışında da küresel ayak izimizi genişletiyoruz. Amerika’daki enerji üretimi işimize resmen başladık. İlk santralımız devreye girdi. İkinci santralımızı da bu yıl devreye alacağız. Çimsa’nın ABD’deki ikinci üretim tesisi olacak gri çimento yatırımımıza başladık. Kordsa, 2022’de bünyesine kattığı İtalya merkezli Microtex Composites'de yeni prepreg hattı yatırımını tamamladı. Son olarak Çimsa ile İrlanda’da Mannok Holdings şirketini satın aldık” şeklinde konuştu.

REKLAM “‘YATIRIM YAP’ DİYEN BİR BİLANÇOMUZ VAR” Tüm bu yatırımları 2024 yılında hayata geçirdiklerini söyleyen Cenk Alper şunları ekledi: “2025’in de zor bir yıl olacağını biliyoruz. Özellikle yerel ölçekte öngörülebilirliğin artması ve faaliyet ortamının iyileşmesi için, ekonomik aktiviteyi ilgilendiren her alanda normalleşme sürecinin kararlı şekilde devam ettirilmesi son derece önemli. Sabancı olarak baktığımızda, bir yatırım döneminin içindeyiz. Bunu söyleyebilmemizi sağlayan, çok güçlü bir bilançomuz var. 2024 yıl sonu itibarıyla net borç/FAVÖK oranımız 1,4 olarak gerçekleşti. Bu bize çok ciddi bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Diğer yandan, önemli bir nakit pozisyonuna sahibiz. Şirketlerimizin yarattığı değerden, operasyonel nakit akışımızdan memnunuz. 2024 sonu itibarıyla, nakit pozisyonumuz 12,4 milyar TL. Sakıp Sabancı’nın dediği gibi; ‘Yatırım yap’ diyen bir bilançomuz var.” İŞİN YÜZDE 80’Sİ TÜRKİYE YÜZDE 20’Sİ YURTDIŞI Sadece 2024 yılında gerçekleştirdikleri yatırım miktarının 78,3 milyar TL olduğunu da sözlerine ekleyen Cenk Alper, “2024 yıl sonu itibarıyla, banka dışı yatırım harcamalarımızın toplam gelirlerimize oranını 5 yıl önceye göre neredeyse iki kat artışla yüzde 13,5 çıkardık. 2029 yılında ise bu oranı yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz aylarda, 2029 yol haritamızı açıkladık. Bu yol haritası kapsamında, bugün yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan Holding net aktif değerimizi 2029’a kadar yüzde 100’lük artışla 20 milyar dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz. Diğer yandan 2024 yılında yüzde 19,3 seviyesinde olan banka dışı yabancı para gelir oranımızı yüzde 30'un üzerine taşıyacağız. Bunu yaparken, Türkiye’de ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu artış, yatırım hızımızı artırma konusundaki kararlılığımızın çok net bir göstergesi. Net aktif varlığımızın ve ciromuzun yüzde 20’si yurt dışında yüzde 80’i Türkiye’de olacak” dedi. REKLAM YIKICI TEKNOJİLERİN AĞINDAYIZ Sabancı’yı büyütürken, sahip oldukları portföyü de geleceğe hazırlamak istediklerini söyleyen Cenk Alper, “Bu kapsamda, gelecek 10-20 yılın işlerinin tohumlarını da bugünden atıyoruz. Bunu daha çok girişim sermayesiyle yapıyoruz. Bugüne kadar 30’a yakın şirkete doğrudan yatırım yaptık. Ayrıca 5 farklı fonun yatırımcısıyız. Her bir fonun da 10-15 şirkete ulaştığını düşünürseniz, ekosistemimiz şu anda 60’ın üstünde şirkete ulaşmış oldu. Türkiye'de Sabancı Ventures ile başladık. Sonrasında Amerika'da sadece enerji ve iklim teknolojileri için bir fon kurduk. 250 milyon dolarlık bir fon ve burada dünyanın en ileri enerji ve iklim teknolojilerine ortak oldu. Avrupa'da yapı malzemeleri konusunda, sürdürülebilir yapı malzemeleri konusunda çığır açıcı teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar füzyon, derin jeotermal, mıknatıs teknolojileri, pil teknolojileri, yapay zekâ üzerine yatırımlar yaptık. Son olarak Sabancı Ventures üzerinden, Quera isimli şirketin yatırım turuna katıldık. Quera, dünyada kuantum bilişim alanında faaliyet gösteren en etkili şirketlerden biri. Son yatırım turuna da yine dünyanın önde gelen şirketleri katıldı. Google’ın liderliğini yaptığı yatırım turuna biz de Sabancı Ventures aracılığıyla katıldık. Bu şirketleri yakalamak için de danışmanlara görev verip, İstanbul’da, Sabancı Center’da beklemiyoruz. Hep sahadayız. Teknoloji avcısı gibi hareket ediyoruz. Bu yıkıcı teknolojilerin şekillendiği ağlara üye olduk. Özellikle ABD’de; MIT, Harvard, Rochester gibi ağlarda çok aktifiz. Dağılım olarak baktığımızda, ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Singapur’da ve Kanada’da da yatırım yaptık… Teknoloji neredeyse biz oradayız. Çünkü “Dünya’nın Sabancı’sıyız”.