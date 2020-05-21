Köy yollarında stabilize çalışmalarına devam ediyor

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Bilecik İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında gerçekleştirilen stabilize çalışmaları devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresi stabilize ekibi, yatırım programı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılı çalışmalarının Bilecik'in Osmaneli ilçesi etabında Soğucakpınar Söğütçük, SoğucakpınarDerecikören ve Borcak su deposu yolu stabilize işleri tamamlandı.

Öte yandan Gazilerİznik yolunda stabilize çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

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