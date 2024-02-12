Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi"

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından personele "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından personele "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verildi.

        Kültür ve Kongre Merkezi'nde, İş Güvenliği Uzmanı Bektaş Çam tarafından meslek gruplarında çalışan personelle bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlama ve işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunma konularında eğitim verildi.

        İl Müdürü Yasin Özdemir, açılış konuşmasında, çalışma hayatında yaşanabilecek tehlikelere değinerek iş sağlığı ve güvenliğini sağlamanın önemine değinerek, her bir personelin çalışma koşullarını iyileştirmek, sağlıklı ve güvenli koşullarda hizmet etmelerini sağlamak en öncelik verdikleri konu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, kentteki 2023'e ilişkin asayiş verilerini paylaştı
        Bilecik Valisi Aygöl, kentteki 2023'e ilişkin asayiş verilerini paylaştı
        Bilecik Valisi Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan mot...
        Bilecik Valisi Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan mot...
        Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti´li Kaya: Bu topraklar ana muhalefete asla emanet edilemez
        AK Parti´li Kaya: Bu topraklar ana muhalefete asla emanet edilemez
        Bilecik'te AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        Bilecik'te AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş