Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından personele "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verildi.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde, İş Güvenliği Uzmanı Bektaş Çam tarafından meslek gruplarında çalışan personelle bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlama ve işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunma konularında eğitim verildi.

İl Müdürü Yasin Özdemir, açılış konuşmasında, çalışma hayatında yaşanabilecek tehlikelere değinerek iş sağlığı ve güvenliğini sağlamanın önemine değinerek, her bir personelin çalışma koşullarını iyileştirmek, sağlıklı ve güvenli koşullarda hizmet etmelerini sağlamak en öncelik verdikleri konu olduğunu ifade etti.