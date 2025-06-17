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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilecik'te kadının şüpheli ölümü | Son dakika haberleri

        Bilecik'te kadının şüpheli ölümü

        Bilecik'te kendisinden bir süre haber alınamayan 51 yaşındaki Sibel Güneş, evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli bulunan ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 00:58 Güncelleme: 17.06.2025 - 00:58
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        Bilecik'te kadının şüpheli ölümü
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        Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki bir sitede ikamet eden Sibel Güneş'ten haber alamayan Kayseri'de yaşayan kızı durumu yakınlarına bildirdi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Güneş'in eşine de ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; söz konusu adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Güneş'in cansız bedeniyle karşılaştı.

        Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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