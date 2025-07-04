Bilge Öztürk'ün okulu, orman yangınında küle döndü

Tarkan'ın eski sevgililerinden Bilge Öztürk, uzun yıllardır sörf eğitmenliği yaparken aynı zamanda iki okul işletiyor. Öztürk, dün öğle saatlerinde Bodrum'da denize girerken görüntülendi.

Fotoğraf: Eren Gürel

Bilge Öztürk, Çeşme'deki orman yangınlarında alevlerin, Alaçatı'daki sörf okuluna doğru ilerlediği yönünde aldığı bir haberle apar topar Bodrum'dan Alaçatı'ya gitti.

Bilge Öztürk, Alaçatı'ya ulaştığında alevler, sörf okuluna iyiden iyiye yaklaştığını gördü. Elinden gelecek bir şey olmayan Öztürk, göz yaşları içinde okulunun yanışına tanıklık etti. Bilge Öztürk, üzüntüsünü; "Arkadaşlar, çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler. Aramalara, mesajlara yanıt veremiyorum" sözleriyle paylaştı.

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Bilge Öztürk'ün Akyaka'da da bir sörf okulu bulunuyor.

Sörf okulu küle dönen Bilge Öztürk, yeni bir açıklamada bulundu ve "Elimizden geleni yaptık ama her şey kül oldu" dedi.