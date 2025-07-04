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        Haberler Magazin Bilge Öztürk'ün okulu, orman yangınında küle döndü

        Bilge Öztürk'ün okulu, orman yangınında küle döndü

        Bilge Öztürk'ün Alaçatı'daki sörf okulu, orman yangınlarında küle döndü. Öztürk, Bodrum'da denize girerken aldığı haberle, hemen okuluna gitti gitmesine ama elinden gelecek bir şey yoktu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 10:58 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:11
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        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
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        Tarkan'ın eski sevgililerinden Bilge Öztürk, uzun yıllardır sörf eğitmenliği yaparken aynı zamanda iki okul işletiyor. Öztürk, dün öğle saatlerinde Bodrum'da denize girerken görüntülendi.

        Fotoğraf: Eren Gürel

        Bilge Öztürk, Çeşme'deki orman yangınlarında alevlerin, Alaçatı'daki sörf okuluna doğru ilerlediği yönünde aldığı bir haberle apar topar Bodrum'dan Alaçatı'ya gitti.

        Bilge Öztürk, Alaçatı'ya ulaştığında alevler, sörf okuluna iyiden iyiye yaklaştığını gördü. Elinden gelecek bir şey olmayan Öztürk, göz yaşları içinde okulunun yanışına tanıklık etti. Bilge Öztürk, üzüntüsünü; "Arkadaşlar, çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler. Aramalara, mesajlara yanıt veremiyorum" sözleriyle paylaştı.

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        Bilge Öztürk'ün Akyaka'da da bir sörf okulu bulunuyor.

        Sörf okulu küle dönen Bilge Öztürk, yeni bir açıklamada bulundu ve "Elimizden geleni yaptık ama her şey kül oldu" dedi.

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        #Bilge Öztürk
        #orman yangın
        #Çeşme
        #İzmir
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