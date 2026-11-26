Hayatı boyunca sporla iç içe yaşayan Ann Crile Esselstyn, 90 yaşında sıra dışı bir başarıya imza attı. Dört çocuk ve 10 torun sahibi olan Esselstyn, yıllarca ailesinin sportif başarılarıyla gurur duyarken bu kez alkışlanan isim kendisi oldu. Oğluyla yaptığı bir görüntülü telefon görüşmesinin ardından başlayan rekor yolculuğu, haftalar süren hazırlıkların ardından tarihi bir başarıyla sonuçlandı. Guinness Dünya Rekorları'nın 31 Mart 2026 tarihinde duyurduğu başarı, ileri yaşlarda da aktif bir yaşamın mümkün olduğunu gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu. İşte 90 yaşındaki kadının ilham veren hikayesi...

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ SPOR YAPIYOR

Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen Esselstyn, hayatı boyunca 10 farklı spor dalında sporcu veya antrenör olarak faaliyet gösterdi.

40 GÜNLÜK HEDEFLE YENİ BİR ALIŞKANLIK KAZANDI

2025 yılında gelininin teşvikiyle 40 gün boyunca düzenli egzersiz yapmaya başlayan Esselstyn, bu alışkanlığını sonraki aylarda da sürdürdü.

KAHVALTIDAN ÖNCE SPOR YAPIYOR

Her sabah kahvaltıdan önce egzersiz yapan 90 yaşındaki kadın, bisiklete binmenin yanı sıra yoga, koşu ve ağırlık antrenmanlarıyla da ilgileniyor.

OĞLU PERFORMANSINA ŞAŞIRDI

Oğlu Rip ile görüntülü konuşurken demir bara asılan Esselstyn, herhangi bir özel hazırlık yapmadan 1 dakika 15 saniye boyunca vücut ağırlığını taşıyarak oğlunu şaşırttı.

HER GÜN ANTRENMAN YAPTI

2 Şubat'ta rekor hazırlıklarına başlayan Esselstyn, oğlunun desteğiyle her geçen gün asılı kalma süresini artırdı.

KENDİ OĞLUNU BİLE GERİDE BIRAKTI

Antrenmanlarında 2 dakika 20 saniyeye ulaşan Esselstyn, 2 dakika 16 saniyelik performans sergileyen oğlunu da geçmeyi başardı.

İLK DENEMESİ YETERLİ OLMADI

6 Mart 2026 tarihinde Ohio eyaletindeki evinde rekor denemesine çıkan Esselstyn, ilk girişiminde 2 dakika 41 saniye boyunca demir bara asılı kaldı. Ancak ayaklarını hareket ettirmesi nedeniyle denemenin tekrarlanmasına karar verildi.

2 DAKİKA 52 SANİYE BOYUNCA ASILI KALDI

Yarım saat dinlendikten sonra yeniden demir bara çıkan Esselstyn, bu kez 2 dakika 52 saniye boyunca vücut ağırlığını taşıyarak rekor kırdı.

90 YAŞINDA ADINI REKORLAR KİTABI'NA YAZDIRDI

Esselstyn, 90 yaşını 231 gün geçmişken demir bara asılma egzersizini gerçekleştiren en yaşlı kadın unvanının sahibi oldu.

REKOR KIRDIKTAN SONRA DA SPORU BIRAKMADI

Hedefine ulaşmasına rağmen antrenmanlarına devam eden Esselstyn, her gün en az iki dakika demir bara asılmayı sürdürüyor.

YAŞITLARINA HAREKET ETME ÇAĞRISI YAPTI

Başarısıyla ileri yaştaki insanlara ilham veren Esselstyn, günlük yaşamda merdiven çıkmayı, yürüyüş yapmayı, dans etmeyi ve hareketli kalmayı tavsiye ediyor.

(Görseller Guinness Dünya Rekorları resmi haberinden alınmıştır)