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        Haberler Bilgi 1.20 faizli konut kredisi son durum Ağustos 2026: 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler, hangi bankalar verecek?

        1.20 faizli konut kredisi son durum Ağustos 2026: 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler, hangi bankalar verecek?

        1.20 faizli konut kredisi son durum gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş düşük faizli konut kredisi kampanyasının detaylarını merak ediyor. Düşük faizin yanı sıra uzun vadeye yayılan ödeme planıyla sunulması beklenen bu kredi desteğinin ne zaman yürürlüğe gireceği, başvuruların hangi tarihte başlayacağı ve kimlerin yararlanabileceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler, hangi bankalar verecek? İşte, 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi şartları ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        İlk Evim konut kredisi ile ilgili gelişmeler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Özellikle dar ve orta gelir grubunun konuta erişimini kolaylaştırması beklenen düşük faizli konut kredisi başvuru tarihleri, şartları ve kapsamı merak ediliyor. Peki, İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, hangi bankalar verecek? 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi şartlar neler, yaş sınırı var mı, kimler yararlanabilecek? İşte, 1.20 faizli konut kredisi kampanyasına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

        İlk kez ev alacaklara yönelik hayata geçirilmesi beklenen 1.20 faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili henüz resmi bir karar alınmadı.

        Kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme gelse de başvuruları başlayan ve tüm detayları açıklanan yeni bir kredi paketi bulunmuyor.

        Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İlk Evim konut kredisi için başvuru süreci başlamadı. Düşük faizli konut kredisi başvuru tarihleri ile ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        1.20 faizli konut kredisi kampanyasının hayata geçirilmesi halinde başvuru tarihleri, faiz oranları, vade seçenekleri ve diğer ayrıntılar ilgili kurumlar ile kampanyaya katılacak bankalar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

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        1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

        İlk Evim konut kredisi başvuru şartları henüz açıklamadı. Ancak kamuoyuna yansıyan çalışmalar doğrultusunda şu koşulların öne çıkması bekleniyor:

        İlk kez ev sahibi olacak vatandaşları kapsaması,

        Yaklaşık %1,20 faiz oranı uygulanması,

        180 aya kadar vade seçeneği sunulması,

        Düzenli gelir ve kredi değerlendirmesinin yapılması,

        Konutun belirlenen kriterlere uygun olması.

        Bu şartlar kesinleşmiş olmayıp, resmi düzenleme yayımlandığında netlik kazanacak.

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        YAŞ SINIRI VAR MI?

        Şu an itibarıyla İlk Evim konut kredisi için açıklanmış resmi bir yaş sınırı bulunmuyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yer alan yaş sınırı iddiaları resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

        Öte yandan TBMM'ye sunulan ve 40 yaş altındaki ilk kez konut edinecek gençlere faiz desteği öngören bir kanun teklifi bulunsa da bu teklif yasalaşmış bir düzenleme değil ve İlk Evim kredi paketinin kesin şartlarını oluşturmuyor.

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        HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?

        Resmi açıklama yapılmadığı için kredi verecek bankalar da kesinleşmedi. Ancak hazırlık sürecine ilişkin paylaşılan bilgilerde, paketin kamu bankaları aracılığıyla uygulanmasının planlandığı belirtiliyor.

        Beklentiler doğrultusunda şu bankaların süreçte yer alması öngörülüyor:

        Ziraat Bankası

        Halkbank

        VakıfBank

        Bankaların kredi limitleri, faiz oranları ve başvuru ekranları ise resmi duyurunun ardından netleşecek.

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        ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        Komisyonda şekillenen beklentilere göre İlk Evim konut kredisinde aylık %1,20 faiz oranı ve 180 aya (15 yıl) varan vade opsiyonlarının sunulması öngörülüyor. Bu sayede piyasa şartlarına göre daha düşük taksit imkanı oluşturularak vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

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