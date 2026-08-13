İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk Evim konut kredisi için başvuru süreci başlamadı. Düşük faizli konut kredisi başvuru tarihleri ile ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

1.20 faizli konut kredisi kampanyasının hayata geçirilmesi halinde başvuru tarihleri, faiz oranları, vade seçenekleri ve diğer ayrıntılar ilgili kurumlar ile kampanyaya katılacak bankalar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.