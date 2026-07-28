Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 28 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?

        28 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "28 Temmuz 2026 Salı deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi anbean takip edilirken, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve hissedildiği iller araştırılıyor. İşte 28 Temmuz 2026 Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi ve son dakika deprem gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 07:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan son sarsıntılar, milyonlarca kişinin gözünü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem kayıtlarına çevirdi. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Bugün deprem mi oldu?", "28 Temmuz 2026 son deprem nerede meydana geldi, kaç büyüklüğündeydi?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 28 Temmuz 2026 Salı gününe ait AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

        2

        28 TEMMUZ SALI DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        3

        28 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        28 Temmuz 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.

        4

        28 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 26 Temmuz 2026 (YENİ Parti'nin Siyasi Çizgisi Ne?)

        CHP'de siyasi hareketlilik her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Rozet töreninde yaşanan gelişmeler parti içinde yeni dengelerin habercisi mi? Yeni parti hazırlıkları hangi aşamaya geldi, kuruluş sürecinde yaşandığı öne sürülen mali sorun iddialarının perde arkasında ne var? Siyasi kulislerde konu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık açıklamaları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık açıklamaları
        ABD Kongresi'ne Infantino çağrısı
        ABD Kongresi'ne Infantino çağrısı
        Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!
        Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!
        "Netanyahu ülkeden gizlice ayrıldı"
        "Netanyahu ülkeden gizlice ayrıldı"
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor
        Sekizinci kez ameliyat olacak
        Sekizinci kez ameliyat olacak
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Sosyal medyanın yeni gözdesi: Fas ruju!
        Sosyal medyanın yeni gözdesi: Fas ruju!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        Beşiktaş'a Brezilyalı stoper!
        Beşiktaş'a Brezilyalı stoper!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel farklı suçlardan da tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel farklı suçlardan da tutuklandı