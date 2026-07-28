28 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?
Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "28 Temmuz 2026 Salı deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi anbean takip edilirken, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve hissedildiği iller araştırılıyor. İşte 28 Temmuz 2026 Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi ve son dakika deprem gelişmeleri...
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan son sarsıntılar, milyonlarca kişinin gözünü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem kayıtlarına çevirdi. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Bugün deprem mi oldu?", "28 Temmuz 2026 son deprem nerede meydana geldi, kaç büyüklüğündeydi?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 28 Temmuz 2026 Salı gününe ait AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...
28 TEMMUZ SALI DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
28 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
28 Temmuz 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.