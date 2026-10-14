860 KİŞİ ALINACAK! GİB gelir uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri 2026: Gelir İdaresi Başkanlığı 860 gelir uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

860 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecek.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 65 (altmış beş) ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.