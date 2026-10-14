860 KİŞİ ALINACAK! GİB gelir uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri 2026: Gelir İdaresi Başkanlığı 860 gelir uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 860 gelir uzman yardımcısı alımı ilanı yayımlandı. İlanda Gelir İdaresi Başkanlığı gelir uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri, şartları ve alım yapılacak iller gibi detaylara yer verildi. İlana göre adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecek. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı 860 gelir uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, 2026 GİB gelir uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri, şartları ve sınav takvimi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 860 gelir uzman yardımcısı alımı yapacak. Alıma ilişkin yayımlanan ilana göre adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavına tabii tutulacak. Başkanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için başvuru tarihleri, şartları, alım yapılacak iller, kontenjan dağılımı ve sınav takvimi gibi tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı gelir uzman yardımcısı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2026 GİB 860 gelir uzman yardımcısı alımı başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler…
GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 860 gelir uzman yardımcısı alımı ilanı yayımlandı.
İlana göre sınava ön başvurular, 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak.
Belirtilen tarihlerde ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar, 6 Kasım 2026 tarihinde geç başvuru yapabilecek.
Ön başvuru aşamasında ve nihai başvuru aşamasında, henüz mezun olmayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecek.
GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacak.
Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet bedeli alınacak. (ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.)
Adaylar sınava ön başvurularını yaptıktan sonra ön başvuru ücretini, 20-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yatıracak. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacak. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
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860 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecek.
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 65 (altmış beş) ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.
GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümü 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45’te, Ankara’da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak.
Sınav, saat 13.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.