ABD enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın fiyatları için nefesler tutuldu! ABD enflasyon oranı sonrası altın fiyatları yükselecek mi?
Piyasaların yönünü belirleyebilecek ABD Temmuz ayı enflasyon verisi için geri sayım sürüyor. Açıklanacak tüketici fiyatları, Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarına ilişkin beklentileri etkilerken dolar, borsa, kripto para ve özellikle altın fiyatlarında dalgalanmayı artırabilir. Yatırımcıların gözü kritik verinin açıklanacağı saate çevrilirken, en çok merak edilen konulardan biri de altının nasıl tepki vereceği oldu. Peki ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Enflasyon rakamlarının ardından altın fiyatları yükselecek mi? İşte veri öncesi piyasalardaki son beklentiler…
Finans piyasalarında haftanın en önemli gündem maddelerinden biri ABD’nin Temmuz ayı enflasyon rakamları olacak. Açıklanacak verinin, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması beklenirken altın, dolar, borsa ve kripto varlıklarda fiyatlamaların yönü de yakından izlenecek. Peki ABD Temmuz enflasyonu hangi gün ve saat kaçta açıklanacak, piyasanın veri öncesindeki tahminleri ne yönde, enflasyon oranından sonra altın yükselir mi, düşer mi? İşte yatırımcıların takip ettiği kritik açıklamaya ilişkin ayrıntılar…
ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD’de Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 15.30’da (TSİ) açıklanacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) duyuracağı veriler, ülkedeki fiyat baskılarının hangi yönde ilerlediğine ilişkin önemli sinyaller verecek.
Açıklanacak tablo aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz ve para politikası konusunda atacağı adımlara yönelik beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olacak.
ABD ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Haziran ayında yıllık yüzde 3,5 seviyesinde ölçülen ABD tüketici enflasyonunun, Temmuz ayında enerji fiyatlarındaki daha dengeli görünümün etkisiyle sınırlı bir gerileme göstermesi bekleniyor.
Piyasa anketleri ve finans kuruluşlarının tahminleri, aylık TÜFE’nin yüzde 0,1 artacağına, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,4’e ineceğine işaret ediyor. Gıda ve enerji kalemlerinin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyonda da yıllık oranın yüzde 2,6 ile yüzde 2,8 aralığında kalması ve sınırlı bir düşüş eğilimi göstermesi öngörülüyor.
ENFLASYON ORANI SONRASI ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Piyasaların odağında bugün ABD’den gelecek Temmuz ayı enflasyon verisi bulunuyor.
Açıklanacak TÜFE rakamları, Fed’in önümüzdeki dönemde faiz politikasını nasıl şekillendireceğine ilişkin önemli ipuçları verecek. Enflasyonun beklentilerin altında kalması halinde faiz artışı ihtimalinin zayıflaması ve bunun altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. Buna karşılık verinin tahminleri aşması durumunda Fed’in daha sıkı bir politika izleyebileceği beklentisi güçlenebilir ve bu da altın üzerinde satış baskısını artırabilir.
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
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