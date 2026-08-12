ABD enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın fiyatları için nefesler tutuldu! ABD enflasyon oranı sonrası altın fiyatları yükselecek mi?

Finans piyasalarında haftanın en önemli gündem maddelerinden biri ABD’nin Temmuz ayı enflasyon rakamları olacak. Açıklanacak verinin, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması beklenirken altın, dolar, borsa ve kripto varlıklarda fiyatlamaların yönü de yakından izlenecek. Peki ABD Temmuz enflasyonu hangi gün ve saat kaçta açıklanacak, piyasanın veri öncesindeki tahminleri ne yönde, enflasyon oranından sonra altın yükselir mi, düşer mi? İşte yatırımcıların takip ettiği kritik açıklamaya ilişkin ayrıntılar…