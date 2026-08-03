Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 dönemiyle birlikte yeni kampanyalar ve güncel ödeme tutarları yeniden gündeme geldi. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan SGK emeklileri, hangi bankanın daha yüksek promosyon sunduğunu ve ek kampanyalarla toplam ödemenin ne kadar yükseldiğini merak ediyor. Maaş tutarına göre değişen promosyonların yanı sıra otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı avantajları da dikkat çekiyor. Peki Ağustos 2026 emekli banka promosyonlarında son durum ne? İşte banka banka güncel promosyon tutarları ve kampanya detayları...