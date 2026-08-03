Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyası: En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor?
Ağustos 2026 itibarıyla emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca kişi, bankaların güncel promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı. Kamu ve özel bankalar, SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere sundukları nakit promosyonların yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve ek bankacılık ürünlerine bağlı ilave ödemelerle rekabeti sürdürüyor. Peki, Ağustos 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve QNB'nin güncel emekli promosyon kampanyaları...
Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 dönemiyle birlikte yeni kampanyalar ve güncel ödeme tutarları yeniden gündeme geldi. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan SGK emeklileri, hangi bankanın daha yüksek promosyon sunduğunu ve ek kampanyalarla toplam ödemenin ne kadar yükseldiğini merak ediyor. Maaş tutarına göre değişen promosyonların yanı sıra otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı avantajları da dikkat çekiyor. Peki Ağustos 2026 emekli banka promosyonlarında son durum ne? İşte banka banka güncel promosyon tutarları ve kampanya detayları...
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Kampanya kapsamında Paraf kredi kartı ile market, sağlık, eczane, kültür-sanat ve fatura ödemelerinde yıl boyunca önemli indirim fırsatları sağlanırken, yeni otomatik ödeme talimatlarına özel ParafPara kazanımı da sunuluyor. Ayrıca internet ve mobil şube üzerinden yapılan EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz gerçekleştirilebiliyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank'ın Ağustos 2026 kampanyasında, maaşını bankaya taşıyarak 3 yıl taahhüt veren veya promosyon süresini yenileyen emekliler maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon alabiliyor. Promosyon ödemesi SGK protokolü kapsamında maaş tutarına göre belirleniyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Otomatik ödeme talimatı, Turuncu Hesap ve banka kartı kampanyalarıyla birlikte toplam avantaj tutarı 32.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU
Garanti BBVA'da emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor. Bonus kart harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve sigorta ürünlerine özel ek kampanyalarla toplam ödül miktarı 25.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. İlk kez kredi kartı alan veya kartını aktif kullanan emeklilere ise 10.000 TL MaxiPuan kampanyası sunuluyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
VakıfBank, maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan nakit promosyon verirken, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlere yönelik ek kampanyalar sayesinde toplam avantaj tutarı 30.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası, SGK ile yapılan protokol kapsamında emeklilere maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Kampanya, 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında uygulanıyor.
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU
Kuveyt Türk'te promosyon ödemeleri maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Kredi kartı kullanımı ve otomatik fatura talimatı veren emekliler, ek avantajlarla birlikte toplam 14.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU
QNB, maaş tutarına göre emeklilere 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi sunuyor. En yüksek ödeme, 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere yapılıyor.
VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU
Vakıf Katılım'ın Ağustos 2026 kampanyasında maaş tutarına göre promosyon ödemeleri 8.750 TL ile 25.000 TL arasında değişiyor. En yüksek promosyon tutarı, 50.000 TL ve üzeri emekli maaşı alan müşterilere veriliyor.
Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.