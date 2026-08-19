AJET YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI 2026 | 1 Euro’ya seyahat fırsatı! AJet ucuz uçak bileti nasıl alınır, kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?

AJET KAMPANYA ŞARTLARI

Türkiye çıkışlı uçuşlar 29 dolardan, Türkiye varışlı uçuşlar 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla sunulacaktır. Detaylar ücret tablosunda yer alır.

Kampanya ücretleri 1 Eylül – 24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stockholm, Madrid, Barselona, Bergamo, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep uçuşlarını kapsamaktadır.

Kampanya, direkt uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya süresince satın alınacak kabin bagajı 9 EUR’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır.

Ücretsiz İptal veya Değişiklik Hakkı'nın kişi başı tek yön bilet için ücreti yurt dışı uçuşlarında 1 EUR'dan başlamaktadır.

Kampanya 100.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya sınırlı süre içinde satın alınabilir.

Kampanyada sunulan ücretlere vergiler ve harçlar dahil değildir.

Kampanya ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.