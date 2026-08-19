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        Haberler Bilgi AJET YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI 2026 | 1 Euro’ya seyahat fırsatı! AJet ucuz uçak bileti nasıl alınır, kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?

        AJET YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI 2026 | 1 Euro’ya seyahat fırsatı! AJet ucuz uçak bileti nasıl alınır, kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?

        AJet indirimli bilet kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Şirket son olarak sonbahar dönemini kapsayan bir yurt dışı kampanyası hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Öte yandan seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 avroya bilet alma imkanı tanınırken hangi tarihler aralığında seyahat edileceği de belli oldu. Peki AJet ucuz uçak bileti nasıl alınır, kampanya şartları neler, ne zaman ve hangi ülkelerde geçerli? İşte 2026 AJet yurt dışı indirimli bilet kampanyası detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        AJet yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Sonbahar dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı uçuşlar 29 dolardan, Türkiye varışlı uçuşlar 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya 32 ülkeyi kapsayacak olup indirimli koltuk sayısı 100 bin olarak belirlendi. Peki AJet indirimli bilet kampanyası şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli? İşte, Ağustos 2026 AJet yurt dışı ucuz uçak bileti kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar.

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        AJET’TEN YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI!

        AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

        Sonbahar dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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        1 EURO'YA SEYAHAT FIRSATI!

        Münih’ten Amsterdam’a, Paris’ten Londra’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağında geçerli olan kampanya biletleri, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 11:00 itibarıyla satışa çıktı.

        Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 Euro'ya bilet alma fırsatı sunuldu.

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        UÇUŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Şirketten yapılan açıklamaya göre indirimli biletler, 1 Eylül - 24 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde kullanılabilecek.

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        100 BİN KOLTUK SATIŞTA

        AJet 32 ülkeyi kapsayan kampanya ile 100 bin indirimli koltuğu satışa sundu. Kampanya ile seçili tüm hatlarda kabin bagajı seçeneği de 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışta olacak.

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        AJET İNDİRİMLİ BİLETLER NEREDEN ALINIR?

        Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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        AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

        İndirimli biletler, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün seyahatlerinde kullanılabilecek.

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        AJET KAMPANYA ŞARTLARI

        Türkiye çıkışlı uçuşlar 29 dolardan, Türkiye varışlı uçuşlar 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla sunulacaktır. Detaylar ücret tablosunda yer alır.

        Kampanya ücretleri 1 Eylül – 24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

        Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stockholm, Madrid, Barselona, Bergamo, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep uçuşlarını kapsamaktadır.

        Kampanya, direkt uçuşlar için geçerlidir.

        Kampanya süresince satın alınacak kabin bagajı 9 EUR’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır.

        Ücretsiz İptal veya Değişiklik Hakkı'nın kişi başı tek yön bilet için ücreti yurt dışı uçuşlarında 1 EUR'dan başlamaktadır.

        Kampanya 100.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

        Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

        Kampanya sınırlı süre içinde satın alınabilir.

        Kampanyada sunulan ücretlere vergiler ve harçlar dahil değildir.

        Kampanya ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

        Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

        AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

        AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

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        #AJet
        #Ajet indirimli bilet kampanyası
        #AJet yurt dışı indirimli bilet kampanyası
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