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        Haberler Bilgi AKARYAKITTA BEKLENEN ZAM İPTAL EDİLDİ, ÖTV İNDİRİMİ GELİYOR! İşte 12 Ağustos 2026 güncel İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin LPG fiyatları...

        AKARYAKITTA BEKLENEN ZAM İPTAL EDİLDİ, ÖTV İNDİRİMİ GELİYOR! İşte 12 Ağustos 2026 güncel İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin LPG fiyatları...

        Akaryakıt piyasasında sürücüleri yakından ilgilendiren iki kritik gelişme yaşandı. Benzin ve motorine gece yarısından itibaren yansıtılması beklenen zam, uluslararası piyasalardaki fiyat değişimi sonrası uygulanmadı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın motorindeki vergi yükünü azaltmak için ÖTV tutarında doğrudan indirime hazırlanması gündeme geldi. Eşel Mobil uygulamasından farklı bir yöntemle hayata geçirilmesi planlanan düzenlemenin, motorin fiyatlarındaki artışı frenlemesi amaçlanıyor. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki benzin, motorin ve LPG'nin güncel litre fiyatları ne kadar? İşte il il son rakamlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatlarında beklenen yeni artış devreye alınmadı. Orta Doğu’daki gerilim ve küresel petrol piyasalarındaki oynaklık nedeniyle benzin ile motorine yansıtılması planlanan zamdan son anda vazgeçildi. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın motorinden alınan ÖTV’de doğrudan indirime gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Eşel Mobil sisteminden farklı olarak vergi tutarının doğrudan azaltılmasını öngören bu adımın, motorin fiyatlarındaki yükselişi sınırlaması hedefleniyor. Zam kararının geri çekilmesi ve olası ÖTV indirimi sonrası sürücülerin dikkati güncel pompa fiyatlarına çevrildi. Peki benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…

        2

        AKARYAKITTA BEKLENEN ZAM İPTAL EDİLDİ!

        Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki değişimler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Sürücülerin yakından izlediği fiyatlarda beklenen yeni artış ise gerçekleşmedi. Motorine 5,14 TL, benzine de 1,50 TL zam yapılacağı öngörülürken söz konusu artışlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansımadı.

        Sektör kaynaklarının aktardığına göre, yurt dışı piyasalardaki maliyet artışı nedeniyle gündeme gelen zam beklentisi, uluslararası piyasalardaki fiyatlamanın gün içinde değişmesiyle ortadan kalktı. Böylece benzin ve motorin için beklenen fiyat artışı uygulanmadı.

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        MOTORİNDE ÖTV DÜZENLEMESİ, FİYATLARA YANSIYACAK!

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın motorinden alınan ÖTV tutarında doğrudan indirime gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Kararın bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

        Söz konusu adım, akaryakıt fiyatlarını sınırlamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sisteminden farklı olarak motorinin vergi tutarının doğrudan düşürülmesini öngörüyor.

        Yapılacak ÖTV indiriminin motorinin pompa fiyatına doğrudan yansıması bekleniyor. Böylece başta taşımacılık ve lojistik olmak üzere motorin kullanan sektörlerin maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

        Düzenlemenin kapsamı, indirim miktarı ve yürürlük tarihi yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI 12 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 69.92 TL

        Motorin: 80.07 TL

        LPG: 33.79 TL

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI 12 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 69.77 TL

        Motorin: 79.93 TL

        LPG: 33.19 TL

        6

        ANKARA 12 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 70.89 TL

        Motorin: 81.19 TL

        LPG: 33.89 TL

        7

        İZMİR 12 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 71.17 TL

        Motorin: 81.46 TL

        LPG: 33.79 TL

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