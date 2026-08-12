AKARYAKITTA BEKLENEN ZAM İPTAL EDİLDİ, ÖTV İNDİRİMİ GELİYOR! İşte 12 Ağustos 2026 güncel İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında beklenen yeni artış devreye alınmadı. Orta Doğu’daki gerilim ve küresel petrol piyasalarındaki oynaklık nedeniyle benzin ile motorine yansıtılması planlanan zamdan son anda vazgeçildi. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın motorinden alınan ÖTV’de doğrudan indirime gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Eşel Mobil sisteminden farklı olarak vergi tutarının doğrudan azaltılmasını öngören bu adımın, motorin fiyatlarındaki yükselişi sınırlaması hedefleniyor. Zam kararının geri çekilmesi ve olası ÖTV indirimi sonrası sürücülerin dikkati güncel pompa fiyatlarına çevrildi. Peki benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…