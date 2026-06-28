ALES-2 SINAV TARİHİ 2026: ALES 2 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? ALES sınav tarihi ertelendi mi?
Akademik kariyer hedefleyen adayların gündeminde yer alan ALES/2 için başvuru sürecinde önemli aşama geride kaldı. Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro planı yapan adaylar için normal başvuru döneminin ardından geç başvuru ekranı da erişime açıldı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, yüzde 50 artırımlı sınav ücretiyle işlemlerini tamamladı. Şimdi ise gözler ÖSYM tarafından güncellenen sınav tarihine çevrildi. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak, geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav tarihi ertelendi mi? İşte merak edilen ayrıntılar...
Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES/2 sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için açılan 1 günlük geç başvuru ekranında işlemler yüzde 50 artırımlı ücretle tamamlandı. ÖSYM ise Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle 2026 sınav takviminde güncelleme yaptı. Bu gelişmenin ardından adaylar, ALES/2 sınavının hangi tarihte yapılacağını ve geç başvuru ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi? İşte tüm detaylar haberimizde...
ALES-2 NE ZAMAN, SINAV TARİHİ ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle 2026 sınav takviminde güncelleme yaptı.
Buna göre 26 Temmuz 2026’da yapılması planlanan 2026-ALES/2 sınavı, 2 Ağustos 2026 tarihine ertelendi.
ALES-2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Güncellenen ÖSYM sınav takvimine göre ALES/2 sınav sonuçları 21 Ağustos’ta açıklanacak.