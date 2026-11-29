ALES puanıyla girilebilecek bölümler ve programlar | 2026-2027 ALES puanıyla hangi bölümlere başvuru yapılır?
ALES puanıyla yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurmak isteyen adaylar, mezun oldukları lisans bölümüne ve aldıkları puan türüne göre farklı alanları tercih edebiliyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık ALES puanıyla hangi bölümlere başvuru yapılabileceği ve üniversitelerin aradığı şartlar araştırılıyor. İşte, 2026-2027 ALES puanıyla girilebilecek bölümler ve programlar…
ALES puanı, lisansüstü eğitim almak ve akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir başvuru koşulu olarak öne çıkıyor. Üniversiteler, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul ederken adayların ALES puanlarını, lisans mezuniyet alanlarını ve diğer akademik yeterliliklerini değerlendiriyor. Her bölümün kabul ettiği ALES puan türü ve başvuru koşulları farklılık gösterebiliyor. Peki, ALES puanıyla hangi bölümlere başvuru yapılır?
ALES PUANIYLA HANGİ YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİNE GİRİLİR?
ALES puanıyla başvuru yapılabilecek bölümler, üniversitelerin lisansüstü eğitim enstitülerinde açılan programlara göre değişiyor. Adaylar, lisans eğitimlerini tamamladıkları alanla ilişkili bölümlerin yanı sıra üniversitelerin farklı lisans programlarından mezun olan adaylara da kontenjan ayırdığı programlara başvurabiliyor.
ALES puanıyla başvuru yapılabilen bazı bölümler şöyle:
Bu bölümlere başvururken lisans mezuniyeti, ALES puan türü ve üniversitenin belirlediği özel koşullar dikkate alınıyor.
ALES SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLERE GİRİLİR?
ALES'te sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı puan türü bulunuyor. Adayların tercih edecekleri lisansüstü programın istediği puan türünde yeterli puana sahip olması gerekiyor.
Ancak bölümlerin kabul ettiği puan türleri üniversitelere göre değişebiliyor. Bu nedenle adayların başvuru yapmadan önce ilgili üniversitenin lisansüstü eğitim ilanını incelemesi gerekiyor.
ALES PUANIYLA DOKTORA VE AKADEMİK KADRO BAŞVURUSU YAPILIR MI?
ALES yalnızca yüksek lisans başvurularında kullanılmıyor. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde de ALES puanı aranabiliyor. Ayrıca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi gibi akademik kadrolara başvurularda da ALES puanı önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.
Akademik kadrolarda istenen ALES taban puanı, başvurulan kadronun niteliğine ve ilgili mevzuata göre belirleniyor. Adayların başvuru ilanında belirtilen diğer şartları da karşılaması gerekiyor.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyor. Adaylar bu süre içerisinde aldıkları puanları lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvurularında kullanabiliyor.
Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda genel olarak en az 55 ALES puanı aranıyor. Doktora başvurularında ise programın niteliğine ve başvuru koşullarına göre farklı taban puanlar uygulanabiliyor. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı üniversitelerin belirlediği esaslara göre değişiyor.
ALES puanı tek başına bir programa kabul edilmek için yeterli olmuyor. Üniversiteler başvuru değerlendirmesinde lisans not ortalaması, yabancı dil puanı, bilim sınavı ve mülakat gibi ek kriterleri de dikkate alabiliyor.