ALES PUANIYLA DOKTORA VE AKADEMİK KADRO BAŞVURUSU YAPILIR MI?

ALES yalnızca yüksek lisans başvurularında kullanılmıyor. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde de ALES puanı aranabiliyor. Ayrıca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi gibi akademik kadrolara başvurularda da ALES puanı önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

Akademik kadrolarda istenen ALES taban puanı, başvurulan kadronun niteliğine ve ilgili mevzuata göre belirleniyor. Adayların başvuru ilanında belirtilen diğer şartları da karşılaması gerekiyor.