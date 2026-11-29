ALES soruları ve cevapları 2026: ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
2026 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı, 29 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek sınavın ardından adayların gündemine gelecek. Sayısal ve sözel testlerdeki soruların yanıtlarını kontrol etmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına odaklanacak. Peki, ALES/3 soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? İşte, 2026 ALES soruları ve cevapları hakkında merak edilenler…
ALES soruları ve cevapları gündemdeki yerini koruyor. ALES/3 sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınavda karşılaştıkları soruları yeniden incelemek ve doğru yanıtlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekleyecek. Sınavın ardından yayımlanacak temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olacak. Peki, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, 2026 ALES/3 soru ve cevapları görüntülüme ekranına ilişkin detaylar…
ALES/3 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM tarafından 2026-ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı kesin saat henüz açıklanmadı. Ancak önceki ALES oturumlarında temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavın yapıldığı gün erişime açılmıştı. 2026-ALES/2 oturumunda soru kitapçığı ve cevap anahtarı saat 14.00'te yayımlanmıştı. Bu nedenle ALES/3 soruları ve cevap anahtarının da 29 Kasım Pazar günü sınavın tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.
ALES/3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN YAYIMLANACAK?
2026 ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, yayımlanan duyurunun ardından sayısal ve sözel testlerdeki soruların ve doğru cevapların yüzde 10'unu görüntüleyebilecek.
Sınava katılan adaylar ise soru kitapçığının tamamına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Tam soru kitapçığına erişim, ÖSYM'nin belirlediği süre boyunca açık tutulacak.
ALES/3 SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
2026-ALES/3 sınavında adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek. Sınav için verilen süre 150 dakika olacak.
Saat 10.15'te başlayan sınavın saat 12.45'te tamamlanması planlanıyor. Adaylar, sınav süresince sayısal ve sözel bölümlerdeki soruları yanıtlayacak.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.