ALES/3 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM tarafından 2026-ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı kesin saat henüz açıklanmadı. Ancak önceki ALES oturumlarında temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavın yapıldığı gün erişime açılmıştı. 2026-ALES/2 oturumunda soru kitapçığı ve cevap anahtarı saat 14.00'te yayımlanmıştı. Bu nedenle ALES/3 soruları ve cevap anahtarının da 29 Kasım Pazar günü sınavın tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.