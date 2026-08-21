Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde: 7 bini geçti! 21 Ağustos 2026 gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın fiyatı yüzde 11,85 değer kazanarak 734,30 TL artış gösterdi. Yılbaşında 5.985,85 TL'den işlem gören gram altın fiyatları 940,7 lira artış göstererek yüzde 15,72 oranında değer kazandı. İşte, 21 Ağustos 2026 gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları…
7 bin liraya kadar yükselen altın fiyatları, son 3 ayın zirvesinde yer alıyor. Altının onsu 21 Ağustos 2026 Cuma günü 4,528,69 dolardan işlem görürken gram altın 7.001 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 11.448 liradan, Cumhuriyet altını ise 45.628 liradan işlem görüyor. Peki, 21 Ağustos 2026 Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 21 Ağustos güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum…
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin arkasında ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım programını genişletme kararı bulunuyor. Hazine, uzun vadeli nominal kuponlu Hazine tahvillerinde likiditeyi desteklemek amacıyla gerçekleştirilen geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını duyurdu.
Halen operasyon başına 2 milyar dolar olan azami geri alım büyüklüğü en az 4 milyar dolara çıkarılacak. Yeni uygulama 9 Eylül 2026'da başlayacak ve mevcut tahvil ihraç dönemi olan 4 Kasım 2026'ya kadar devam edecek.
Kararın ardından ABD'nin uzun vadeli tahvil faizlerinde düşüş görüldü. 30 yıllık ABD tahvil faizi yaklaşık 9 baz puan gerileyerek yüzde 5,20 seviyesine inerken 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan düşüşle yüzde 4,65 seviyesine geldi.
Tahvil getirilerindeki düşüş ve doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altına destek verdi. Açıklama öncesinde 4.360 dolar seviyesinde bulunan ons altın, kısa sürede 4.460 dolara yükseldi.
GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Gram altın fiyatı, ons altında yaşanan yükselişin yanı sıra yurt içindeki dolar/TL hareketlerinden de etkileniyor. ABD'den gelen son karar sonrasında dolar endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 99,1 seviyesine indi. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,6 yükselerek 1,16 seviyesini aştı.
Ons altındaki sert yükseliş gram altına da doğrudan yansıdı. Gram altın yüzde 2,4 değer kazanarak 6 bin 843 lirayı gördü. Güncel piyasa verilerinde gram altının alış fiyatı 6.871,0990 TL, satış fiyatı ise 6.872,1010 TL seviyesinde bulunuyor.
Uzmanların değerlendirmelerinde altının yönü açısından ABD Merkez Bankası'nın para politikası, tahvil faizleri, doların seyri ve küresel risk iştahı önem taşımaya devam ediyor. Bu nedenle gram altın için kesin bir yükseliş ya da düşüş tahmini yapmak yerine piyasadaki gelişmelerin birlikte takip edilmesi gerekiyor.
GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altın fiyatları 21 Ağustos 2026 Cuma gününe hareketli başladı. Gram altın sabah saatlerinde 7 bin bandında, çeyrek altın ise 11.449 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar gün içerisinde gram ve çeyrek altının yanı sıra yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor.
GRAM ALTIN FİYATI
7.001,58
7.002,90
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.535,67
4.536,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.205,37
11.451,02
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.810,71
45.657,15
TAM ALTIN FİYATI
44.788,00
45.420,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.334,12
22.897,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.808,26
45.654,45
ATA ALTIN FİYATI
45.310,68
46.451,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.790,60
5.034,22
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.303,97
6.537,19
GREMSE ALTIN FİYATI
111.567,00
113.196,00