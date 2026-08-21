Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde: 7 bini geçti! 21 Ağustos 2026 gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Gram altın fiyatı, ons altında yaşanan yükselişin yanı sıra yurt içindeki dolar/TL hareketlerinden de etkileniyor. ABD'den gelen son karar sonrasında dolar endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 99,1 seviyesine indi. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,6 yükselerek 1,16 seviyesini aştı.

Ons altındaki sert yükseliş gram altına da doğrudan yansıdı. Gram altın yüzde 2,4 değer kazanarak 6 bin 843 lirayı gördü. Güncel piyasa verilerinde gram altının alış fiyatı 6.871,0990 TL, satış fiyatı ise 6.872,1010 TL seviyesinde bulunuyor.

Uzmanların değerlendirmelerinde altının yönü açısından ABD Merkez Bankası'nın para politikası, tahvil faizleri, doların seyri ve küresel risk iştahı önem taşımaya devam ediyor. Bu nedenle gram altın için kesin bir yükseliş ya da düşüş tahmini yapmak yerine piyasadaki gelişmelerin birlikte takip edilmesi gerekiyor.