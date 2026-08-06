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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS: YÜKSELİŞ BAŞLADI || Çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar, kaç TL? Son dakika: Gram altın 6 bin 500 lirayı aştı!

        ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS: YÜKSELİŞ BAŞLADI || Çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar, kaç TL? Son dakika: Gram altın 6 bin 500 lirayı aştı!

        Altın fiyatları 6 Ağustos Perşembe yani haftanın son iş gününe sert yönlü yükselişle başladı. Uzun süren yatay ve kademeli olarak aşağı yönlü seyreden sarı metal son iki günde hızlı değer artışıyla dikkat çekiyor. Yaşanan yükselişle birlikte gram altın fiyatları 6 bin 500 çeyrek altın fiyatları ise 10 bin 650 liranın üzerini gördü. Yaşanan yükselişle birlikte gün içinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Altın fiyatları 6 Ağustos Perşembe yani haftanın üçüncü iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE, NEDEN YÜKSELİYOR?

        Ons altın gün içinde kritik bir direnç seviyesi olan 4.200 dolar seviyesini aştı. Değerli metaldeki günlük yükseliş yüzde 3.8'i buldu. Deutsche Bank ise altındaki düzeltme hareketinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek yıl sonu itibarıyla adil değerin yaklaşık 4.700 dolar seviyesinde oluşabileceğini öngördü.

        Altının ons fiyatı, çarşamba günü yatırımcıların yakından takip ettiği 4.200 dolar seviyesini aştı.

        Değerli metal 4.230 doların üzerine çıkarken ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 3.8'i buldu.

        Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, dolar endeksindeki zayıf görünüm ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.

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        Uzmanlara göre 4.200 dolar seviyesinin kalıcı şekilde aşılması halinde 4.300 dolar ve üzerindeki seviyeler yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık bu direncin aşılamaması halinde fiyatlarda kısa vadeli dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.

        Piyasalarda son günlerde ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla yumuşayabileceğine yönelik beklentiler de fiyatlamalarda yakından izleniyor.

        Bununla birlikte analistler, jeopolitik belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığını ve olası yeni gelişmelerin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.

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        GRAM ALTIN FİYATI

        6.203,1940

        6.203,9730

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.063,92

        4.064,63

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.925,0800

        10.143,4600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.700,9000

        40.450,3700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        40.007,00

        40.363,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.812,73

        20.312,15

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        39.749,68

        40.500,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ATA ALTIN FİYATI

        40.442,21

        41.472,30

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.356,73

        4.528,13

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.576,90

        5.765,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        GREMSE ALTIN FİYATI

        99.181,00

        99.860,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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