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        Haberler Bilgi ANAOKUL KAYITLARI TARİHLERİ 2026: Anaokulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? e-Devlet anaokulu adrese göre kayıt sorgulama ekranı...

        ANAOKUL KAYITLARI TARİHLERİ 2026: Anaokulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? e-Devlet anaokulu adrese göre kayıt sorgulama ekranı...

        2026-2027 eğitim öğretim döneminde okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar için kayıt süreci veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü yerleştirme kapsamında 36-68 aylık çocuklar, MERNİS sisteminde bulunan ikamet adresleri esas alınarak devlet anaokulları ve bünyesinde anasınıfı bulunan okullara yönlendiriliyor. Veliler, çocuklarının kayıt bölgesinde yer alan okulu e-Devlet üzerinden öğrenebildiği için ayrıca kurum kurum dolaşmak zorunda kalmıyor. Kayıt döneminin devam etmesiyle birlikte başvuru adımları ve son tarihler de araştırılıyor. Peki, devlet anaokulu kayıtları nasıl yapılır, adrese dayalı yerleştirme süreci ne zaman bitiyor? İşte 2026-2027 okul öncesi kayıtlarına ilişkin bilinmesi gerekenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi eğitime başlayacak çocukların kayıt işlemleri velilerin yakın takibinde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen sistemde, 36-68 ay arasındaki çocukların yerleştirmeleri MERNİS’te kayıtlı ikamet bilgileri dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Buna göre çocuklar, adres bölgelerine uygun devlet anaokulları veya anasınıflarına yönlendiriliyor. Veliler ise çocuklarının hangi okula kayıt hakkı kazandığını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, 2026-2027 devlet anaokulu kayıtları hangi adımlarla yapılacak, adrese dayalı kayıt işlemleri ne zamana kadar devam edecek? İşte okul öncesi kayıt dönemine dair öne çıkan bilgiler…

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        ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve anasınıfı kayıtları, çocukların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde yer alan ikamet bilgileri ile yaş durumları dikkate alınarak e-Okul üzerinden otomatik biçimde gerçekleştiriliyor.

        Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasına göre okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri temmuz ayı içinde sistem tarafından başlatılıyor.

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        ANAOKULU KAYITLARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        e-Devlet’te yer alan bilgilendirmeye göre, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yeni eğitim öğretim yılına ilişkin e-kayıt sonuçları temmuz ayı içerisinde velilerin erişimine açılacak.

        Veliler, çocuklarının yerleştirildiği anaokulu veya anasınıfını

        MEB’in resmi sorgulama sayfaları,

        e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi,

        kayıt bölgesindeki okul müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.

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        Otomatik yerleştirme ve ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ise Bakanlığın belirlediği takvim ile okulların kontenjan durumuna bağlı olarak başka bir okula nakil başvurusunda bulunulabilecek.

        E-DEVLET ANAOKULU KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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