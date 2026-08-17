ANAOKUL KAYITLARI TARİHLERİ 2026: Anaokulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? e-Devlet anaokulu adrese göre kayıt sorgulama ekranı...

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi eğitime başlayacak çocukların kayıt işlemleri velilerin yakın takibinde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen sistemde, 36-68 ay arasındaki çocukların yerleştirmeleri MERNİS’te kayıtlı ikamet bilgileri dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Buna göre çocuklar, adres bölgelerine uygun devlet anaokulları veya anasınıflarına yönlendiriliyor. Veliler ise çocuklarının hangi okula kayıt hakkı kazandığını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, 2026-2027 devlet anaokulu kayıtları hangi adımlarla yapılacak, adrese dayalı kayıt işlemleri ne zamana kadar devam edecek? İşte okul öncesi kayıt dönemine dair öne çıkan bilgiler…