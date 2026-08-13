AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihleri takvimi belli oldu. 29 Haziran ila 6 Temmuz günleri arasında tamamlanan yaz okulu ders seçimleri ve kayıt işlemlerinin ardından gözler AÖF yaz okulu sınav tarihlerine çevrildi. 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi 2026 AÖF yaz okulu sınavı için sınav giriş yerleri belgesi sorgulamaları hız kazandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? İşte, Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav tarihi ve 2026 AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri hakkında tüm merak edilenler…