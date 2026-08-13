AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman?
alıyor. 2025-2026 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için yaz okulu sınavları 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanacak olan AÖF sınav giriş belgesi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav yerleri nereden sorgulanıyor? İşte, 2026 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihleri takvimi belli oldu. 29 Haziran ila 6 Temmuz günleri arasında tamamlanan yaz okulu ders seçimleri ve kayıt işlemlerinin ardından gözler AÖF yaz okulu sınav tarihlerine çevrildi. 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi 2026 AÖF yaz okulu sınavı için sınav giriş yerleri belgesi sorgulamaları hız kazandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? İşte, Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav tarihi ve 2026 AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri hakkında tüm merak edilenler…
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Yaz okulu eğitim dönemi de sınavın gerçekleştirileceği 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sona erecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Yaz Okulu Sınavı için giriş belgelerini yayımladı. Sınava katılacak öğrenciler, belgelerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyerek sınav yeri ve oturum bilgilerine ulaşabilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
AÖF yaz okulu sınavına girecek öğrenciler, sınav merkezi bilgilerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyerek sınava katılacakları bina ve salon bilgilerine erişebiliyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.