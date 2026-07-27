AÖL KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2026-2027 Açık Lise kayıtları ne zaman, yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi yayınlandı mı?

Lise öğrenimini açık öğretim sistemi üzerinden tamamlamayı planlayan adaylar, yeni döneme ilişkin kayıt sürecini araştırmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi’nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı için uygulanacak yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi henüz en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla birlikte başvuru tarihleri, kayıt şartları ve işlem adımlarının netleşmesi bekleniyor. Peki AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak, kayıt yenileme süreci ne zaman yapılacak? İşte 2026-2027 Açık Lise kayıt takvimine dair güncel bilgiler…