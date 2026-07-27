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        Haberler Bilgi Gündem AÖL KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2026-2027 Açık Lise kayıtları ne zaman, yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi yayınlandı mı?

        AÖL KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2026-2027 Açık Lise kayıtları ne zaman, yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi yayınlandı mı?

        Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam etmek ya da ilk kez kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin gözü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. MEB tarafından duyurulacak yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, başvuru hazırlığı yapan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki AÖL kayıt işlemleri ne zaman başlayacak, yeni dönem takvimi yayımlandı mı? İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt sürecine dair merak edilen bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        Lise öğrenimini açık öğretim sistemi üzerinden tamamlamayı planlayan adaylar, yeni döneme ilişkin kayıt sürecini araştırmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi’nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı için uygulanacak yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi henüz en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla birlikte başvuru tarihleri, kayıt şartları ve işlem adımlarının netleşmesi bekleniyor. Peki AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak, kayıt yenileme süreci ne zaman yapılacak? İşte 2026-2027 Açık Lise kayıt takvimine dair güncel bilgiler…

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        AÖL 2026-2027 KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        AÖL’de yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı takvimle netlik kazanacak. Ancak 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ait başvuru tarihleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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        MEB’in resmi takvimi henüz yayımlanmasa da geçmiş dönemlerdeki kayıt tarihleri yol gösteriyor.

        Buna göre AÖL 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinin, Ağustos ayının son günlerinde ya da Eylül 2026 içerisinde başlatılması bekleniyor.

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        AÇIK LİSE KAYITLARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        AÖL için ilk kez kayıt olacak adaylar, işlemlerini Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı takvim çerçevesinde tamamlayacak. Başvurular, ilan edilen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi istenen evraklarla birlikte ilçe halk eğitimi merkezi müdürlüklerine gidilerek de gerçekleştirilebilecek.

        Açık lise eğitimini sürdüren öğrenciler ise belirlenen süre içinde kayıt yenileme ve dönem seçimi işlemlerini tamamlayarak öğrenimlerine devam edebilecek. Başvuru belgeleri, kayıt ücreti ve sürece ilişkin diğer ayrıntılar, MEB tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla açıklanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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