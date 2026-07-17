AĞUSTOS 2026 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos celp dönemine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bir kez sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine alınmayacak.

Ancak önceki dönemlerde yedek subay veya yedek astsubay adayı olarak belirlenenlerden, geçerli bir mazereti bulunmaksızın sevk tarihinde birliğine katılmayarak bakaya kalanlar, 7179 sayılı Askeralma Kanunu hükümleri doğrultusunda er statüsünde silah altına alınacak.