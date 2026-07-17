ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU 2026? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı
Ağustos celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yeri bekleyişi devam ediyor. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde görev yapacak adaylar, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak sonuçlarla birlikte birlik, sevk ve teslim bilgileri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Peki, Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak, sonuçlar e-Devlet'ten nasıl sorgulanacak? İşte sevk takvimi ve sınıflandırma ekranına ilişkin ayrıntılar…
2026 Ağustos celp döneminde birliğine teslim olacak yükümlüler, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Yedek subay, yedek astsubay ve er adaylarının görev yapacağı birlikler, sınıflandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte sevk tarihleri, teslim olacakları birlikler ve diğer askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Ağustos celbi askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak, sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte sınıflandırma sonuçları ve sevk takvimine dair merak edilenler…
AĞUSTOS 2026 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos celp dönemine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bir kez sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine alınmayacak.
Ancak önceki dönemlerde yedek subay veya yedek astsubay adayı olarak belirlenenlerden, geçerli bir mazereti bulunmaksızın sevk tarihinde birliğine katılmayarak bakaya kalanlar, 7179 sayılı Askeralma Kanunu hükümleri doğrultusunda er statüsünde silah altına alınacak.
ASKERLİK YERLERİ NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
2026 Ağustos celp dönemine ait askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sisteme giriş şifresi bulunmayan yükümlüler, kimlik belgeleriyle PTT şubelerine başvurarak e-Devlet şifresi alabilecek.
T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapan adaylar, ilgili askerlik hizmetini aratarak birlik ve sevk bilgilerine ulaşabilecek.