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        Haberler Bilgi Gündem BENZİNE YENİ ZAM YOLDA! Benzine zam mı geliyor? 10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel benzin, akaryakıt, motorin fiyatları

        BENZİNE YENİ ZAM YOLDA! Benzine zam mı geliyor? 10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel benzin, akaryakıt, motorin fiyatları

        Petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir fiyat değişikliği gündeme geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam yapılması beklenirken, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların bir kez daha güncellenmesi öngörülüyor. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası ile Ankara ve İzmir'de 10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        Akaryakıt piyasasında fiyat hareketliliği yeniden hız kazandı. Küresel petrol fiyatları ve maliyetlerdeki değişimlerin etkisiyle benzin fiyatlarında yeni bir artış beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre zamlı tarifenin gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Gelişmenin ardından sürücüler, yaşadıkları şehirde benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakası ile Ankara ve İzmir’de geçerli güncel akaryakıt fiyatları...

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        BENZİNE YİNE ZAM GELİYOR!

        Benzin fiyatlarında artış serisinin devam etmesi bekleniyor. Önceki gün litre fiyatına 1,06 TL zam yapılan benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,56 TL’lik yeni bir artış öngörülüyor. Böylece kısa aralıklarla gelen zamların pompa fiyatlarını yeniden yukarı taşıması bekleniyor.

        Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 83,57 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişte ise Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik belirsizliğin sürmesi ve Orta Doğu’da yaşanan yeni saldırıların küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oluyor.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI 10 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 68.36 TL

        Motorin: 80.04 TL

        LPG: 33.79 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI 10 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 68.21 TL

        Motorin: 79.90 TL

        LPG: 33.19 TL

        5

        ANKARA 10 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 69.32 TL

        Motorin: 81.16 TL

        LPG: 33.89 TL

        6

        İZMİR 10 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 69.62 TL

        Motorin: 81.44 TL

        LPG: 33.79 TL

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