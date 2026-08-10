BENZİNE YENİ ZAM YOLDA! Benzine zam mı geliyor? 10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel benzin, akaryakıt, motorin fiyatları

BENZİNE YİNE ZAM GELİYOR!

Benzin fiyatlarında artış serisinin devam etmesi bekleniyor. Önceki gün litre fiyatına 1,06 TL zam yapılan benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,56 TL’lik yeni bir artış öngörülüyor. Böylece kısa aralıklarla gelen zamların pompa fiyatlarını yeniden yukarı taşıması bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 83,57 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişte ise Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik belirsizliğin sürmesi ve Orta Doğu’da yaşanan yeni saldırıların küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oluyor.