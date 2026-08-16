BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI YAYIN - ANLATIM || Son dakika: Muhtemel 11'ler belli oldu! Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları tüm heyecanıyla sürüyor. Geçtiğimiz sezonu 60 puanla 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılar, sezonun açılış maçında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde takımların muhtemel 11'leri merak edilirken futbolseverler de karşılaşmanın ne zaman başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Beşiktaş Eyüpspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar...