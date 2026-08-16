BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI YAYIN - ANLATIM || Son dakika: Muhtemel 11'ler belli oldu! Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig ilk hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu 60 puanla 4. olarak tamamlayan siyah beyazlı ekip yeni sezonun ilk maçında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi muhtemel 11'ler belli olurken sporseverler heyecanla karşılaşmanın saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı yayın saati ve kanlı ile ilgili tüm merak edilen ayrıntılar...
Beşiktaş-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları tüm heyecanıyla sürüyor. Geçtiğimiz sezonu 60 puanla 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılar, sezonun açılış maçında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde takımların muhtemel 11'leri merak edilirken futbolseverler de karşılaşmanın ne zaman başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Beşiktaş Eyüpspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
BEŞİKTAŞ EYÜPRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Eyüprspor maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports HD-1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, İlhan, Oh
Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Arda, Massanga, Sabiri, Costa, Boutobba, Pintor, Yusuf
EYÜPSPOR İLE LİGDE 5. RANDEVU
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Geride kalan 4 maçta Beşiktaş, 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibini yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı bir maçta ise 2-2 berabere kaldı.
Eyüpspor ile sahasında üçüncü kez kozlarını paylaşan Beşiktaş, rakip filelere toplamda 9 gol atarken, 5 kez ise topu ağlarında gördü.
İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.