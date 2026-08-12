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        Haberler Bilgi Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Beşiktaş-Hradec Kralove maçı tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Çekya takımı karşısında alacağı her türlü galibiyet veya beraberlik halinde adını play-off turuna yazdıracak. Kara Kartal, rakibini geçmesi durumunda play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 18:53 Güncelleme:
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        Beşiktaş-Hradec Kralove maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Kara Kartal’da ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak. Kritik mücadele öncesi maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalın yanı sıra teknik direktör Vincenzo Italiano’nun sahaya süreceği kadro da merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

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        BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş-Hradec Kralove maçı, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak

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        BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGI KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Heyecanla beklenen Beşiktaş-Hradec Kralove maçı, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı İsviçreli hakem Urs Schnyder yöenetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

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        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

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        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        Beşiktaş, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak.

        Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

        Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.

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        KAZANIRSA PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u geçmesi halinde Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.

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        ELENİRSE KONFERANS LİGİ’NDE RAKİBİ KİM OLACAK?

        Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek.

        Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybettiği takdirde Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.

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