Beşiktaş-Hradec Kralove maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Kara Kartal’da ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak. Kritik mücadele öncesi maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalın yanı sıra teknik direktör Vincenzo Italiano’nun sahaya süreceği kadro da merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…