BİM 2-4-5-7 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA | Bu hafta BİM marketlere gelecek indirimli ürünler neler? Makarna Makinesi, Oyun Bilgisayarı, Güneş Paneli...
Ağustos ayının ilk haftasında BİM aktüel katalogları yayımlandı. 2, 4, 5 ve 7 Ağustos 2026 tarihlerinde mağazalara gelecek kampanyalı ürünler arasında elektronik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev tekstili ve kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Yeni haftaya özel hazırlanan katalogda tam otomatik espresso makinesi, elektrikli süpürge, Türk kahvesi makinesi, blender seti, el blenderı ve çay makinesi gibi dikkat çeken ürünler de yer alıyor. Sınırlı stoklarla satışa çıkacak fırsat ürünlerini incelemek isteyenler, "Bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ağustos ayının ilk haftasına ait BİM aktüel ürünler kataloğu ve kampanyalı ürünlerin tamamı...
BİM, Ağustos ayının ilk haftasına özel hazırladığı yeni aktüel ürün listesini duyurdu. 2, 4, 5 ve 7 Ağustos 2026 tarihlerinde farklı ürün grupları mağazalarda satışa çıkacak. Katalogda teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri, mutfak ekipmanları, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve ev tekstili seçenekleri öne çıkıyor. Espresso makinesinden elektrikli süpürgeye, kahve ve çay makinelerinden blender çeşitlerine kadar birçok ürün sınırlı sayıda raflardaki yerini alacak. Peki bu hafta BİM mağazalarına hangi ürünler gelecek? İşte ağustos ayının ilk haftasına ait BİM aktüel kataloğu ve kampanyaya dahil edilen ürünler...
BİM 2 AĞUSTOS 2026 PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Tam Otomatik Espresso Makinesi 14.990 TL
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.790 TL
Türk Kahve Makinesi Miva 1.590 TL
Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.490 TL
El Blender Seti 1.750 TL
Çay Makinesi Tea N More 1.790 TL
Tost Makinesi 3.990 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 4.490 TL
Mini Fırın 40 Lt 2.750 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 21.990 TL
Axen 43 İnç Frameless Full HD TV 12.450 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Dinozor İş Aracı 279 TL
Piccolo Mondi Ahşap Mıknatıslı Balık Tutma Oyunu 119 TL
Mgs Oyuncak Tamir Çantası 219 TL
Mgs Büyük Teker Araba 269 TL
Rookie Işıklı Scooter 3 Tekerlekli 849 TL
Gran Toys Pelüş Şirin Sıpa 599 TL
Elena by Elvin Pelüş Lia Kuğu 599 TL
BİM 4 AĞUSTOS 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Mr. Oxy Smart Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü (Liberte / Mavi Orkide) 69 TL
ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 4 L (66 Yıkama) 199 TL
Peros Ultra Çamaşır Suyu Bahar Ferahlığı 3700 ml 149 TL
Miss Sirke Özlü Temizleyici 1 L 65 TL
Güldal Köpük Ocak Fırın Temizleyici 500 ml 59 TL
Peros Sıvı Sabun 2,94 L 119 TL
Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1500 ml 99 TL
Air Wick Kokulu Çubuk Oda Kokusu 25 ml 139 TL
Ecco Yeşil Dünya Kraft Peçete 175'li 35 TL
Sinoz Güneş Kremi 50 ml 359 TL
Centro Yer Fıstıklı Kremalı Gofret 142 g 34 TL
Emsal Yer Fıstığı Ezmesi Çeşitleri 1000 g 169 TL
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 255 TL
Pepsi Gazlı İçecek Kola 4x1 L 169 TL
Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 4x1 L 169 TL
Ülker Kekstra XL Portakal Jöleli Kek 70 g 14 TL
Tadelle Çikolatalı Gofret 28 g 9 75 TL
La Mole Çikolata Dolgulu Fındıklı Bisküvi Çeşitleri 140 g 159 TL
Herby Armut ve Şeftalili Soğuk Çay 250 ml 39 50 TL
Nescafe Vişne Aromalı ve Çikolatalı Soğuk Kahve 250 ml 54 50 TL
Pez Oyuncaklı Şeker Çeşitleri 25 5 g 129 TL
Eti Crax Ranch Sos Aromalı Çeşnili Çubuk Kraker 175 g 37 50 TL
CC Çikolata Kalp Mozaik Pasta Bisküvi 300 g 49 TL
Maxfly Enerji İçeceği Çeşitleri 250 ml 25 TL
Lipton Portakal ve Mango Aromalı Soğuk Çay 1 L 49 50 TL
Güven Asa Riviera Zeytinyağı 2 L 465 TL
Balparmak Balkovan Süzme Çiçek Balı 850 g 495 TL
Güven Asa Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L 285 TL
Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 249 TL
Yayla Bulgur Çeşitleri 1 kg (Çiğköftelik / Şehriyeli / Pilavlık) 39 TL
Arbella Makarna Çeşitleri (Kalem, Burgu, Çarliston, Papatya, Yüksük, Arpa Şehriye) 22,50 TL
Tat Superfoods Börülce 500 g 59 TL
Tat Superfoods Keten Tohumu 500 g 49 TL
BİM 5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Monster Abra A5 V21 5 7 Oyun Bilgisayarı 34 490 TL
Monster Tulpar TD3 V1 9 6 3 Oyun Bilgisayarı Beyaz 70 990 TL
Monster Tulpar T7 V26 4 11 Oyun Bilgisayarı 70 990 TL
Jinko Dyness 12 kW Hibrit İnverter Dyness 7 1 kWh Batarya Seti 229 000 TL
Dyness 3 55 kWh Batarya Ek Kapasite Modülü 59 000 TL
Jinko Solar 12 li Solar 625N BDV Güneş Paneli 99 000 TL
Fakir Kaave Dual Pro Türk Kahve Makinesi 6 490 TL
Gran Toys Pelüş Zürafa 100 cm 525 TL
Pelüş Timsah 110 cm 850 TL
Pelüş Papyonsuz Papyonlu Ayıcık 115 cm 1 050 TL
BİM 7 AĞUSTOS 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Erkek Gabardin Kargo Şort 399 TL
Maisonette El Havlusu 30x50 cm 69 TL
Maisonette Yüz Havlusu 50x70 cm 109 TL
Kadın Dokuma Viskon Pantolon 279 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 279 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 199 TL
Molinella Yastık Kılıfı 50x70 cm 2 li 79 TL
Süzme Bezi 50x50 cm 49 TL
Safari Şapka 169 TL
Şapka 129 TL
Penye Şal 65x170 cm 89 TL
babyCo Askılı Bebek Body 69 TL
babyCo Kısa Kollu Bebek Body 75 TL
2 li Fular Penye Mama Önlüğü 89 TL
Bebek Ağız Mendili 4 lü 25x25 cm 69 TL
Chef s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2 90 TL
Chef s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 300 cc 9 75 TL
English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı 19 cm 4 lü 359 TL
Sarkap Home Desenli Yuvarlak Metal Tepsi 35 cm 79 TL
Renkli Cam Yağlık 500 ml 55 TL
Glass in Love Boncuk Detaylı Bölmeli Cam Sunum Tabağı 30x12 5 cm 269 TL
Glass in Love Boncuk Detaylı Cam Sunum Tabağı 30x12 5 cm 269 TL
Glass in Love Boncuk Kulplu Sedefli Cam Kupa 280 cc 2 li 239 TL
Benante Papatya Desen Kabartmalı Kupa 215 cc 129 TL
LAV Renkli Desenli Çay Seti 6 Kişilik 12 Parça 180 cc 419 TL
LAV Cam Meşrubat Bardağı 365 cc 3 lü 119 TL
Cook with Love Erişte Makarna Makinesi 929 TL
Cook with Love Erişte Makarna Makinesi 929 TL
Chef s Wok Tava 28 cm 399 TL
Benante Metal Saplı Sunum Kesme Tahtası Çeşitleri 149 TL
ROOC Tırtıklı Meyve Bıçağı 29 TL
Kapaklı Katlanır Saklama Kabı Seti 4 lü 549 TL
Süzgeçli Saklama Kabı 2 35 L 119 TL
Süzgeçli Saklama Kabı 2 L 119 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 25 L 279 TL
Süzgeçli Badya 15 L 199 TL
Süzgeç 17 cm 89 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 35 TL
Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL
Saklama Kabı Çeşitleri 3 lü 59 TL
Tepsili Kahvaltı Sunum Seti 4 lü 159 TL
Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 39 TL
Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık 199 TL