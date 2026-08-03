Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 2-4-5-7 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA | Bu hafta BİM marketlere gelecek indirimli ürünler neler? Makarna Makinesi, Oyun Bilgisayarı, Güneş Paneli...

        BİM 2-4-5-7 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA | Bu hafta BİM marketlere gelecek indirimli ürünler neler? Makarna Makinesi, Oyun Bilgisayarı, Güneş Paneli...

        Ağustos ayının ilk haftasında BİM aktüel katalogları yayımlandı. 2, 4, 5 ve 7 Ağustos 2026 tarihlerinde mağazalara gelecek kampanyalı ürünler arasında elektronik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev tekstili ve kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Yeni haftaya özel hazırlanan katalogda tam otomatik espresso makinesi, elektrikli süpürge, Türk kahvesi makinesi, blender seti, el blenderı ve çay makinesi gibi dikkat çeken ürünler de yer alıyor. Sınırlı stoklarla satışa çıkacak fırsat ürünlerini incelemek isteyenler, "Bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ağustos ayının ilk haftasına ait BİM aktüel ürünler kataloğu ve kampanyalı ürünlerin tamamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 15:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİM, Ağustos ayının ilk haftasına özel hazırladığı yeni aktüel ürün listesini duyurdu. 2, 4, 5 ve 7 Ağustos 2026 tarihlerinde farklı ürün grupları mağazalarda satışa çıkacak. Katalogda teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri, mutfak ekipmanları, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve ev tekstili seçenekleri öne çıkıyor. Espresso makinesinden elektrikli süpürgeye, kahve ve çay makinelerinden blender çeşitlerine kadar birçok ürün sınırlı sayıda raflardaki yerini alacak. Peki bu hafta BİM mağazalarına hangi ürünler gelecek? İşte ağustos ayının ilk haftasına ait BİM aktüel kataloğu ve kampanyaya dahil edilen ürünler...

        2

        BİM 2 AĞUSTOS 2026 PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        Tam Otomatik Espresso Makinesi 14.990 TL

        Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.790 TL

        Türk Kahve Makinesi Miva 1.590 TL

        Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.490 TL

        El Blender Seti 1.750 TL

        Çay Makinesi Tea N More 1.790 TL

        Tost Makinesi 3.990 TL

        Dikey Şarjlı Süpürge 4.490 TL

        Mini Fırın 40 Lt 2.750 TL

        3

        Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 21.990 TL

        Axen 43 İnç Frameless Full HD TV 12.450 TL

        Piccolo Mondi Oyuncak Dinozor İş Aracı 279 TL

        Piccolo Mondi Ahşap Mıknatıslı Balık Tutma Oyunu 119 TL

        Mgs Oyuncak Tamir Çantası 219 TL

        Mgs Büyük Teker Araba 269 TL

        Rookie Işıklı Scooter 3 Tekerlekli 849 TL

        Gran Toys Pelüş Şirin Sıpa 599 TL

        Elena by Elvin Pelüş Lia Kuğu 599 TL

        4

        BİM 4 AĞUSTOS 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Mr. Oxy Smart Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü (Liberte / Mavi Orkide) 69 TL

        ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 4 L (66 Yıkama) 199 TL

        Peros Ultra Çamaşır Suyu Bahar Ferahlığı 3700 ml 149 TL

        Miss Sirke Özlü Temizleyici 1 L 65 TL

        Güldal Köpük Ocak Fırın Temizleyici 500 ml 59 TL

        Peros Sıvı Sabun 2,94 L 119 TL

        Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1500 ml 99 TL

        Air Wick Kokulu Çubuk Oda Kokusu 25 ml 139 TL

        Ecco Yeşil Dünya Kraft Peçete 175'li 35 TL

        Sinoz Güneş Kremi 50 ml 359 TL

        5

        Centro Yer Fıstıklı Kremalı Gofret 142 g 34 TL

        Emsal Yer Fıstığı Ezmesi Çeşitleri 1000 g 169 TL

        Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 255 TL

        Pepsi Gazlı İçecek Kola 4x1 L 169 TL

        Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 4x1 L 169 TL

        Ülker Kekstra XL Portakal Jöleli Kek 70 g 14 TL

        Tadelle Çikolatalı Gofret 28 g 9 75 TL

        La Mole Çikolata Dolgulu Fındıklı Bisküvi Çeşitleri 140 g 159 TL

        Herby Armut ve Şeftalili Soğuk Çay 250 ml 39 50 TL

        Nescafe Vişne Aromalı ve Çikolatalı Soğuk Kahve 250 ml 54 50 TL

        Pez Oyuncaklı Şeker Çeşitleri 25 5 g 129 TL

        Eti Crax Ranch Sos Aromalı Çeşnili Çubuk Kraker 175 g 37 50 TL

        CC Çikolata Kalp Mozaik Pasta Bisküvi 300 g 49 TL

        Maxfly Enerji İçeceği Çeşitleri 250 ml 25 TL

        Lipton Portakal ve Mango Aromalı Soğuk Çay 1 L 49 50 TL

        6

        Güven Asa Riviera Zeytinyağı 2 L 465 TL

        Balparmak Balkovan Süzme Çiçek Balı 850 g 495 TL

        Güven Asa Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L 285 TL

        Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 249 TL

        Yayla Bulgur Çeşitleri 1 kg (Çiğköftelik / Şehriyeli / Pilavlık) 39 TL

        Arbella Makarna Çeşitleri (Kalem, Burgu, Çarliston, Papatya, Yüksük, Arpa Şehriye) 22,50 TL

        Tat Superfoods Börülce 500 g 59 TL

        Tat Superfoods Keten Tohumu 500 g 49 TL

        7

        BİM 5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

        Monster Abra A5 V21 5 7 Oyun Bilgisayarı 34 490 TL

        Monster Tulpar TD3 V1 9 6 3 Oyun Bilgisayarı Beyaz 70 990 TL

        Monster Tulpar T7 V26 4 11 Oyun Bilgisayarı 70 990 TL

        Jinko Dyness 12 kW Hibrit İnverter Dyness 7 1 kWh Batarya Seti 229 000 TL

        Dyness 3 55 kWh Batarya Ek Kapasite Modülü 59 000 TL

        Jinko Solar 12 li Solar 625N BDV Güneş Paneli 99 000 TL

        Fakir Kaave Dual Pro Türk Kahve Makinesi 6 490 TL

        Gran Toys Pelüş Zürafa 100 cm 525 TL

        Pelüş Timsah 110 cm 850 TL

        Pelüş Papyonsuz Papyonlu Ayıcık 115 cm 1 050 TL

        8

        BİM 7 AĞUSTOS 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Erkek Gabardin Kargo Şort 399 TL

        Maisonette El Havlusu 30x50 cm 69 TL

        Maisonette Yüz Havlusu 50x70 cm 109 TL

        Kadın Dokuma Viskon Pantolon 279 TL

        Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 279 TL

        Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 199 TL

        Molinella Yastık Kılıfı 50x70 cm 2 li 79 TL

        Süzme Bezi 50x50 cm 49 TL

        Safari Şapka 169 TL

        Şapka 129 TL

        Penye Şal 65x170 cm 89 TL

        babyCo Askılı Bebek Body 69 TL

        babyCo Kısa Kollu Bebek Body 75 TL

        2 li Fular Penye Mama Önlüğü 89 TL

        Bebek Ağız Mendili 4 lü 25x25 cm 69 TL

        9

        Chef s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2 90 TL

        Chef s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL

        Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL

        Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL

        Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL

        Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 300 cc 9 75 TL

        English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı 19 cm 4 lü 359 TL

        Sarkap Home Desenli Yuvarlak Metal Tepsi 35 cm 79 TL

        Renkli Cam Yağlık 500 ml 55 TL

        Glass in Love Boncuk Detaylı Bölmeli Cam Sunum Tabağı 30x12 5 cm 269 TL

        Glass in Love Boncuk Detaylı Cam Sunum Tabağı 30x12 5 cm 269 TL

        Glass in Love Boncuk Kulplu Sedefli Cam Kupa 280 cc 2 li 239 TL

        Benante Papatya Desen Kabartmalı Kupa 215 cc 129 TL

        LAV Renkli Desenli Çay Seti 6 Kişilik 12 Parça 180 cc 419 TL

        LAV Cam Meşrubat Bardağı 365 cc 3 lü 119 TL

        10

        Cook with Love Erişte Makarna Makinesi 929 TL

        Cook with Love Erişte Makarna Makinesi 929 TL

        Chef s Wok Tava 28 cm 399 TL

        Benante Metal Saplı Sunum Kesme Tahtası Çeşitleri 149 TL

        ROOC Tırtıklı Meyve Bıçağı 29 TL

        Kapaklı Katlanır Saklama Kabı Seti 4 lü 549 TL

        Süzgeçli Saklama Kabı 2 35 L 119 TL

        Süzgeçli Saklama Kabı 2 L 119 TL

        Katlanır Çamaşır Selesi 25 L 279 TL

        Süzgeçli Badya 15 L 199 TL

        Süzgeç 17 cm 89 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 35 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

        Saklama Kabı Çeşitleri 3 lü 59 TL

        Tepsili Kahvaltı Sunum Seti 4 lü 159 TL

        Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 39 TL

        Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık 199 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet talebi: Eylemini gerçekleştirmek için en sevdiği şarkıyla odaya getirdi

        YALOVA'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün (52) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede; şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) 1 numaralı sanık, arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) 2 numaralık sanık olarak yer alırken, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Gülter'in ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı