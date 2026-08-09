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        Haberler Bilgi Bir sigara grubuna daha zam geldi! Ağustos 2026 Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Bir sigara grubuna daha zam geldi! Ağustos 2026 Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Sigara fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Bir sigara grubunda daha fiyatlar değişti. 9 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olan yeni tarifeyle en ucuz sigara paketi 110 TL'ye, en yüksek fiyatlı ürün ise 130 TL'ye yükseldi. İşte, 9 Ağustos 2026 zamlı sigara fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 17:43 Güncelleme:
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        Sigara fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesabından duyurduğu yeni tarife, 9 Ağustos 2026 tarihinden itibarıyla yürürlüğe girdi. Yapılan son düzenlemeyle birlikte ilgili sigara grubunda yer alan tüm ürünlerin satış fiyatları güncellendi. İşte, sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında son durum…

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        SİGARA FİYATLARINDA YENİ ZAM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

        Sigara grubuna ait yeni fiyat tarifesi 9 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başladı. Güncellenen liste, tekel bayileri ve zincir marketlerdeki satış fiyatlarını da kapsıyor. Böylece yaz aylarında peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi.

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        EN UCUZ SİGARA FİYATI 110 TL OLDU

        Yeni fiyat tarifesindeki en dikkat çekici değişikliklerden biri en düşük paket fiyatında görüldü. Son zamla birlikte ilgili sigara grubunda satışa sunulan en ucuz ürünün fiyatı 110 TL olarak belirlendi.

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        EN YÜKSEK SİGARA FİYATI 130 TL'YE ÇIKTI

        Yeni listeye göre gruptaki en yüksek fiyatlı sigaranın satış bedeli ise 130 TL oldu. Böylece aynı grup içinde ürünlerin fiyatları 110 TL ile 130 TL arasında değişmeye başladı.

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        9 AĞUSTOS 2026 SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        9 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifede ilgili sigara grubunun fiyat aralığı 110 TL ile 130 TL olarak belirlendi. Güncel fiyatlar, yeni tarifenin uygulanmaya başlamasıyla birlikte satış noktalarında geçerli oldu.

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