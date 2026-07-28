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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TV'DE NELER VAR? 28 Temmuz 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...

        BUGÜN TV'DE NELER VAR? 28 Temmuz 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...

        28 Temmuz 2026 Salı günü televizyon ekranlarında yer alacak dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak edilirken Kanal D, ATV, Star TV, NOW TV, Show TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın programları da gündeme geldi. TV8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de Asırlık Gece, Star TV'de ise TolgShow Yıldızlar yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 28 Temmuz 2026 tarihli televizyon yayın akışında kanallarda izleyiciyle buluşacak programlar ve yayın saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        1

        Televizyon ekranlarında 28 Temmuz 2026 Salı akşamı yayınlanacak programlar belli oldu. Günün yayın planını merak eden izleyiciler, ulusal kanalların dizi, film, yarışma ve eğlence içeriklerini araştırmaya başladı. TV8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de Asırlık Gece, Star TV'de ise TolgShow Yıldızlar yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak. Kanal D, ATV, Show TV ve NOW TV'nin akşam kuşağında yer vereceği yapımlar da günün öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. İşte 28 Temmuz 2026 Salı günü kanallarda yayınlanacak programlar ve saatleri…

        2

        KANALLARIN 28 TEMMUZ 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Arıcı: Ölüm Kovanı

        22:15 Kapımdaki Casus

        00:00 Arıcı: Ölüm Kovanı

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Uzak Şehir Filmler

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Daha 17 (Tekrar)

        23:15 Çatışma

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.18 İstiklal Marşı

        05.20 Hayallerinin Peşinde

        06.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.05 Hangimiz Sevmedik

        10.00 Kasaba Doktoru

        13.30 Seksenler

        14.40 Yürek Çıkmazı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Asırlık Gece (Yeni Bölüm)

        22.00 Kartal Eddie

        23.53 3'te 3

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kırgın Çiçekler

        13:00 Atv Gün Ortası

        14:00 A.B.İ.

        16:30 Var Mısın Yok Musun

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Var Mısın Yok Musun

        23:40 Altı Üstü İstanbul

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        09:30 Sevdiğim Sensin

        12:00 Asuman Krause İle Hayat Güzeldir

        14:00 Güzel Köylü

        16:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 TolgShow Yıldızlar (Yeni Bölüm)

        00:30 Doğanın Kanunu

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Filmler

        10:00 Kirli Sepeti

        12:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        15:00 Sen Çal Kapımı

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Sıfır Kilometre

        22:15 Sıfır Kilometre

        00:45 Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 MasterChef Türkiye

        10:00 Gazete Magazin

        13:00 Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        15:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Doktor Aksoy

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