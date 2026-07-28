BUGÜN TV'DE NELER VAR? 28 Temmuz 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...
28 Temmuz 2026 Salı günü televizyon ekranlarında yer alacak dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak edilirken Kanal D, ATV, Star TV, NOW TV, Show TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın programları da gündeme geldi. TV8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de Asırlık Gece, Star TV'de ise TolgShow Yıldızlar yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 28 Temmuz 2026 tarihli televizyon yayın akışında kanallarda izleyiciyle buluşacak programlar ve yayın saatleri…
Televizyon ekranlarında 28 Temmuz 2026 Salı akşamı yayınlanacak programlar belli oldu. Günün yayın planını merak eden izleyiciler, ulusal kanalların dizi, film, yarışma ve eğlence içeriklerini araştırmaya başladı. TV8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de Asırlık Gece, Star TV'de ise TolgShow Yıldızlar yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak. Kanal D, ATV, Show TV ve NOW TV'nin akşam kuşağında yer vereceği yapımlar da günün öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. İşte 28 Temmuz 2026 Salı günü kanallarda yayınlanacak programlar ve saatleri…
KANALLARIN 28 TEMMUZ 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Arıcı: Ölüm Kovanı
22:15 Kapımdaki Casus
00:00 Arıcı: Ölüm Kovanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Uzak Şehir Filmler
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Daha 17 (Tekrar)
23:15 Çatışma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Hayallerinin Peşinde
06.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.05 Hangimiz Sevmedik
10.00 Kasaba Doktoru
13.30 Seksenler
14.40 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Asırlık Gece (Yeni Bölüm)
22.00 Kartal Eddie
23.53 3'te 3
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 A.B.İ.
16:30 Var Mısın Yok Musun
19:00 atv Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Altı Üstü İstanbul
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Sevdiğim Sensin
12:00 Asuman Krause İle Hayat Güzeldir
14:00 Güzel Köylü
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 TolgShow Yıldızlar (Yeni Bölüm)
00:30 Doğanın Kanunu
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Filmler
10:00 Kirli Sepeti
12:00 Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 Sen Çal Kapımı
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Sıfır Kilometre
22:15 Sıfır Kilometre
00:45 Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 MasterChef Türkiye
10:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Doktor Aksoy