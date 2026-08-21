BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 AĞUSTOS 2026 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig, Ligue 1, 1. Lig, Süper Lig maç fikstürü

21 Ağustos 2026 bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig’in yanı sıra Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1’de de birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Basketbolda ise A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ilk maçına çıkacak. Filenin Sultanları’nın heyecan dolu mücadelesi de şifresiz yayınlanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Ağustos 2026 maç fikstürü ile müsabakaların başlangıç saatleri...