BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 AĞUSTOS 2026 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig, Ligue 1, 1. Lig, Süper Lig maç fikstürü
21 Ağustos 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 2. haftanın perdesi bugün oynanacak tek maçla açılacak. Galatasaray Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1'de de kritik müsabakalar yapılacak. Basketbolda ise A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçına çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Ağustos 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları!
21 Ağustos 2026 bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig’in yanı sıra Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1’de de birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Basketbolda ise A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ilk maçına çıkacak. Filenin Sultanları’nın heyecan dolu mücadelesi de şifresiz yayınlanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Ağustos 2026 maç fikstürü ile müsabakaların başlangıç saatleri...
ERZURUMSPOR FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGI KANALDA?
Erzurumspor FK – Galatasaray maçı, 21 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGI KANALDA?
Türkiye - Letonya maçı, 21 Ağustos 2026 Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.
Mücadele TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
21 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
21:30 Erzurumspor FK - Galatasaray
Trendyol 1. Lig
21:30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Bursaspor
İngiltere Premier Lig
22:00 Arsenal - Coventry City