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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2026: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2026: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda ABD dolarındaki zayıflama ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle ons altın yükselişini sürdürürken, gözler bugün açıklanacak ekonomik verilere çevrildi. Peki, altın bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 5 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 08:11 Güncelleme:
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        1

        Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları 5 Ağustos 2026 itibarıyla yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda üst üste üçüncü işlem gününde yükselişini sürdüren altın, zayıf dolar görünümü ve düşen petrol fiyatlarından destek bulurken, piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yön verebilecek istihdam verileri yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 5 Ağustos 2026 canlı ve güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.322,1650

        6.323,1290

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.134,67

        4.135,60

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.115,4600

        10.338,3200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        40.461,8600

        41.226,8000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        40.653,00

        40.976,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        20.165,90

        20.674,58

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        40.458,04

        41.221,81

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        40.797,93

        41.836,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.412,39

        4.589,33

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.689,38

        5.893,80

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        101.194,00

        102.094,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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