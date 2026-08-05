Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları 5 Ağustos 2026 itibarıyla yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda üst üste üçüncü işlem gününde yükselişini sürdüren altın, zayıf dolar görünümü ve düşen petrol fiyatlarından destek bulurken, piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yön verebilecek istihdam verileri yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 5 Ağustos 2026 canlı ve güncel altın fiyatları...