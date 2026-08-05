CANLI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2026: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda ABD dolarındaki zayıflama ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle ons altın yükselişini sürdürürken, gözler bugün açıklanacak ekonomik verilere çevrildi. Peki, altın bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 5 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları 5 Ağustos 2026 itibarıyla yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda üst üste üçüncü işlem gününde yükselişini sürdüren altın, zayıf dolar görünümü ve düşen petrol fiyatlarından destek bulurken, piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yön verebilecek istihdam verileri yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 5 Ağustos 2026 canlı ve güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
6.322,1650
6.323,1290
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.134,67
4.135,60
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.115,4600
10.338,3200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
40.461,8600
41.226,8000
TAM ALTIN FİYATI
40.653,00
40.976,00
YARIM ALTIN FİYATI
20.165,90
20.674,58
ZİYNET ALTINI FİYATI
40.458,04
41.221,81
ATA ALTIN FİYATI
40.797,93
41.836,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.412,39
4.589,33
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.689,38
5.893,80
GREMSE ALTIN FİYATI
101.194,00
102.094,00