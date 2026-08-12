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        Haberler Bilgi Altın fiyatları yükselişte! 12 Ağustos 2026 güncel tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları yükselişte! 12 Ağustos 2026 güncel tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar tarafından yakından taklip ediliyor. Yeni yıla 5.985,85 TL'den başlayan gram altın yüzde 11,90 oranında değer kazandı. Dün 6.697,99 TL'den işlem gören gram altın fiyatı 12 Ağustos Çarşamba günü 6.765,72 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte, 12 Ağustos 2026 güncel tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 06:46 Güncelleme:
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        1

        Güncel tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ağustos ayının ilk gününe göre 505,69 TL artarak yüzde 8,17 değer kazanan altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın alış-satış fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN AĞUSTOS’TA YÜZDE 8,17 DEĞER KAZANDI

        Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın 505,69 TL artarak yüzde 8,17 değer kazandı.

        Yılbaşı başlangıç değerine (5,985.85 TL) göre gram altın 712,1 lira artarak yüzde 11,90 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 4,380.71 liradan 6,697.99 liraya yükselerek değer yüzde 52,90 değer kazancı yaşadı.

        3

        ONS ALTIN FİYATI 7,89 ARTTI

        Ons altın bu ayın ilk gününe göre (319,28 Dolar) yüzde 7,89 değer kazandı. 4,332.29 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 33,14 dolar artarak yüzde 0,76 oranında değer kazandı.

        Son bir yıla göre ons altın; 3,342.37 dolardan 4,365.43 dolara yükselerek 1023.06 dolar (yüzde 30.61) değer kazancı yaşadı.

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.767,28

        6.768,41

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.413,88

        4.414,61

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.826,36

        11.064,64

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.303,96

        44.121,92

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        43.774,00

        44.066,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.618,07

        22.163,03

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.371,67

        44.190,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        44.251,55

        45.375,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.681,32

        4.897,80

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.126,28

        6.339,77

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        GREMSE ALTIN FİYATI

        108.962,00

        109.790,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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