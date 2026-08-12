Altın fiyatları yükselişte! 12 Ağustos 2026 güncel tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar tarafından yakından taklip ediliyor. Yeni yıla 5.985,85 TL'den başlayan gram altın yüzde 11,90 oranında değer kazandı. Dün 6.697,99 TL'den işlem gören gram altın fiyatı 12 Ağustos Çarşamba günü 6.765,72 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte, 12 Ağustos 2026 güncel tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…
Güncel tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ağustos ayının ilk gününe göre 505,69 TL artarak yüzde 8,17 değer kazanan altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın alış-satış fiyatları…
GRAM ALTIN AĞUSTOS’TA YÜZDE 8,17 DEĞER KAZANDI
Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın 505,69 TL artarak yüzde 8,17 değer kazandı.
Yılbaşı başlangıç değerine (5,985.85 TL) göre gram altın 712,1 lira artarak yüzde 11,90 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 4,380.71 liradan 6,697.99 liraya yükselerek değer yüzde 52,90 değer kazancı yaşadı.
ONS ALTIN FİYATI 7,89 ARTTI
Ons altın bu ayın ilk gününe göre (319,28 Dolar) yüzde 7,89 değer kazandı. 4,332.29 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 33,14 dolar artarak yüzde 0,76 oranında değer kazandı.
Son bir yıla göre ons altın; 3,342.37 dolardan 4,365.43 dolara yükselerek 1023.06 dolar (yüzde 30.61) değer kazancı yaşadı.
GRAM ALTIN FİYATI
6.767,28
6.768,41
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.413,88
4.414,61
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.826,36
11.064,64
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.303,96
44.121,92
TAM ALTIN FİYATI
43.774,00
44.066,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.618,07
22.163,03
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.371,67
44.190,50
ATA ALTIN FİYATI
44.251,55
45.375,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.681,32
4.897,80
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.126,28
6.339,77
GREMSE ALTIN FİYATI
108.962,00
109.790,00