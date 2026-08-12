Güncel tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ağustos ayının ilk gününe göre 505,69 TL artarak yüzde 8,17 değer kazanan altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın alış-satış fiyatları…