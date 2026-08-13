DGS 2026 TABAN PUANLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM DGS taban puanları açıklandı mı? DGS Hukuk, Hemşirelik, Mühendislik tavan puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralaması...

Ön lisans diplomasını lisans derecesine taşımayı hedefleyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı’nda gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. DGS’ye giren adaylar bir yandan ÖSYM’den gelecek sonuç duyurusunu beklerken, diğer yandan tercih döneminde belirleyici olacak bölüm seçeneklerini ve geçmiş yıllara ait taban puanları araştırmaya başladı. Özellikle iki yıllık programlardan hangi dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapılabileceği, tercih listesi hazırlayacak adayların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2026 DGS taban puanları yayımlandı mı, nereden görüntülenir? Ön lisans mezunları hangi lisans programlarını tercih edebilir? İşte DGS geçiş bölümleri, puanları ve tercih sürecine dair ayrıntılar…