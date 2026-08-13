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        Haberler Bilgi DGS 2026 TABAN PUANLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM DGS taban puanları açıklandı mı? DGS Hukuk, Hemşirelik, Mühendislik tavan puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralaması...

        DGS 2026 TABAN PUANLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM DGS taban puanları açıklandı mı? DGS Hukuk, Hemşirelik, Mühendislik tavan puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralaması...

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar için sonuç süreci yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin sınav takvimi doğrultusunda sonuçların açıklanacağı saat beklenirken, mezunlar ve mezuniyet aşamasındaki öğrenciler şimdiden tercih dönemine odaklandı. Bu süreçte adayların en çok araştırdığı konuların başında ise üniversitelerin geçmiş yıllardaki taban puanları ve ön lisans bölümlerinden geçiş yapılabilecek lisans programları geliyor. Peki, 2026 DGS taban puanları belli oldu mu, puan bilgilerine nereden ulaşılır? Hangi iki yıllık bölümlerden hangi dört yıllık programlara geçiş yapılabilir? İşte DGS tercih sürecine ilişkin merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Ön lisans diplomasını lisans derecesine taşımayı hedefleyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı’nda gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. DGS’ye giren adaylar bir yandan ÖSYM’den gelecek sonuç duyurusunu beklerken, diğer yandan tercih döneminde belirleyici olacak bölüm seçeneklerini ve geçmiş yıllara ait taban puanları araştırmaya başladı. Özellikle iki yıllık programlardan hangi dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapılabileceği, tercih listesi hazırlayacak adayların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2026 DGS taban puanları yayımlandı mı, nereden görüntülenir? Ön lisans mezunları hangi lisans programlarını tercih edebilir? İşte DGS geçiş bölümleri, puanları ve tercih sürecine dair ayrıntılar…

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        DGS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 DGS’ye ait taban puanlar henüz açıklanmadı. Tercih dönemine hazırlanan adaylar ise fikir edinmek için ÖSYM’nin yayımladığı “2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar” verilerini inceleyebiliyor.

        ÖSYM 2025 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçlarının bugün, 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

        Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

        ÖSYM 2026 DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        DGS 2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?

        DGS kapsamında her ön lisans programından geçiş yapılabilecek lisans bölümleri önceden belirlenmiş durumda. Adaylar, mezun oldukları ya da mezuniyet aşamasında bulundukları iki yıllık programa uygun dört yıllık bölümleri DGS geçiş tabloları üzerinden inceleyerek tercih edebilecekleri lisans programlarını öğrenebiliyor.

        DGS 2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS 2025 TABAN VE TAVAN PUANLARI TABLOSU

        BÖLÜM ADI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
        Hemşirelik 145 242 348.48 235.40
        Bilgisayar Mühendisliği 143 237 383.31 244.08
        Elektrik Elektronik Mühendisliği 134 198 355.87 234.90
        İşletme 132 210 328.99 164.84
        İnşaat Mühendisliği 111 146 352.50 250.20
        Makine Mühendisliği 103 148 359.23 242.25
        Beslenme ve Diyetetik 101 175 321.64 184.34
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 101 170 341.03 210.26
        İktisat 90 112 331.89 166.99
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        DGS 2025 TABAN VE TAVAN PUANLARI TABLOSU

        BÖLÜM ADI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
        Gastronomi ve Mutfak Sanatları 89 118 316.57 168.64
        Mimarlık 87 134 327.28 244.36
        Sosyoloji 85 94 293.92 166.69
        Hukuk 81 122 337.30 294.45
        Okul Öncesi Öğretmenliği 79 80 315.44 242.03
        Sağlık Yönetimi 76 92 292.42 193.56
        İlahiyat 73 82 301.30 207.69
        Yönetim Bilişim Sistemleri 73 134 318.44 191.58
        Spor Yöneticiliği 72 78 267.40 172.08
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