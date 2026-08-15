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        Haberler Bilgi DGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR | ÖSYM 2026 DGS taban puanları belli oldu mu, üniversitelerde 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri neler?

        DGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR | ÖSYM 2026 DGS taban puanları belli oldu mu, üniversitelerde 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri neler?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündemi tercih sürecine çevrildi. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen mezunlar ve mezuniyet aşamasındaki öğrenciler, tercihlerini şekillendirmek için üniversitelerin taban puanlarını ve geçiş yapılabilecek bölümleri araştırmaya başladı. Bu kapsamda geçmiş yıllara ait yerleştirme verileri ile ön lisans programlarının devamı niteliğindeki lisans bölümleri merak konusu oldu. Peki, 2026 DGS taban puanları belli oldu mu, puanlara nereden bakılır? Hangi iki yıllık bölümlerden hangi dört yıllık programlara geçiş yapılabilir? İşte DGS tercih dönemine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 16:40 Güncelleme:
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        1

        DGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih hazırlıkları hız kazandı. Ön lisans mezuniyetini lisans düzeyine taşımak isteyenler, aldıkları puan doğrultusunda başvurabilecekleri üniversite ve bölümleri incelemeye başladı. Tercih döneminde özellikle geçmiş yıllarda oluşan taban puanlar, kontenjanlar ve iki yıllık programlardan geçiş yapılabilen dört yıllık bölümler araştırılıyor. Peki, 2026 DGS taban puanları açıklandı mı, tercih sürecinde hangi veriler dikkate alınmalı? Hangi ön lisans bölümlerinden hangi lisans programlarına geçiş yapılabiliyor? İşte DGS tercihleri öncesinde bilinmesi gerekenler...

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        DGS 2026 TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

        2026 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Güncel taban puanlar, tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Yeni veriler ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimiz güncellenecek.

        Adaylar tercih dönemine hazırlanırken geçen yılın sonuçlarını görmek için 2025 DGS taban puanlarını inceleyebilir.

        ÖSYM 2025 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS 2026 BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

        2026 DGS tercih kılavuzu henüz adayların erişimine açılmadı. Üniversitelerin DGS kapsamında ayıracağı kontenjanlar ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netlik kazanacak.

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        DGS 2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?

        DGS kapsamında her ön lisans programından geçiş yapılabilecek lisans bölümleri önceden belirlenmiş durumda. Adaylar, mezun oldukları ya da mezuniyet aşamasında bulundukları iki yıllık programa uygun dört yıllık bölümleri DGS geçiş tabloları üzerinden inceleyerek tercih edebilecekleri lisans programlarını öğrenebiliyor.

        DGS 2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS’DE EN FAZLA 30 TERCİH YAPILABİLECEK

        Adaylar, dikey geçiş yapmak istedikleri lisans programlarını tercih sırasına göre ÖSYM sistemine ekleyecek. Her aday, yalnızca mezun olduğu ön lisans alanıyla ilişkili programlar arasından ve gerekli koşulları sağlaması halinde en fazla 30 tercih yapabilecek. Adayların 30 tercih hakkının tamamını kullanması ise zorunlu olmayacak.

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        DGS 2025 TABAN VE TAVAN PUANLARI TABLOSU

        BÖLÜM ADI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
        Hemşirelik 145 242 348.48 235.40
        Bilgisayar Mühendisliği 143 237 383.31 244.08
        Elektrik Elektronik Mühendisliği 134 198 355.87 234.90
        İşletme 132 210 328.99 164.84
        İnşaat Mühendisliği 111 146 352.50 250.20
        Makine Mühendisliği 103 148 359.23 242.25
        Beslenme ve Diyetetik 101 175 321.64 184.34
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 101 170 341.03 210.26
        İktisat 90 112 331.89 166.99
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        DGS 2025 TABAN VE TAVAN PUANLARI TABLOSU

        BÖLÜM ADI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
        Gastronomi ve Mutfak Sanatları 89 118 316.57 168.64
        Mimarlık 87 134 327.28 244.36
        Sosyoloji 85 94 293.92 166.69
        Hukuk 81 122 337.30 294.45
        Okul Öncesi Öğretmenliği 79 80 315.44 242.03
        Sağlık Yönetimi 76 92 292.42 193.56
        İlahiyat 73 82 301.30 207.69
        Yönetim Bilişim Sistemleri 73 134 318.44 191.58
        Spor Yöneticiliği 72 78 267.40 172.08
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