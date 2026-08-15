DGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR | ÖSYM 2026 DGS taban puanları belli oldu mu, üniversitelerde 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri neler?

DGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih hazırlıkları hız kazandı. Ön lisans mezuniyetini lisans düzeyine taşımak isteyenler, aldıkları puan doğrultusunda başvurabilecekleri üniversite ve bölümleri incelemeye başladı. Tercih döneminde özellikle geçmiş yıllarda oluşan taban puanlar, kontenjanlar ve iki yıllık programlardan geçiş yapılabilen dört yıllık bölümler araştırılıyor. Peki, 2026 DGS taban puanları açıklandı mı, tercih sürecinde hangi veriler dikkate alınmalı? Hangi ön lisans bölümlerinden hangi lisans programlarına geçiş yapılabiliyor? İşte DGS tercihleri öncesinde bilinmesi gerekenler...