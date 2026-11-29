Cumhurbaşkanı Erdoğan, hocası Hafız Ali Kemal Hut'un cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında hayatını kaybeden Hafız Ali Kemal Hut'un, Fatih Camii'nde gerçekleşen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gençlik yılların beri tanıdığı ve Fatih'te Kemal Efendi olarak bilinen Hut'un cenazesinde Fatiha Suresi'ni okumadan önce yaptığı kon... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında hayatını kaybeden Hafız Ali Kemal Hut'un, Fatih Camii'nde gerçekleşen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gençlik yılların beri tanıdığı ve Fatih'te Kemal Efendi olarak bilinen Hut'un cenazesinde Fatiha Suresi'ni okumadan önce yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Emir Buhari'de talebeler yetiştirdi. Geçen hafta bir ziyaret etmiştik, sonra da haberi aldık. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi. Öyle bir insandı. Rabbim, Sevgili Habibi'nin sancağı altında bizi bir eylesin. Bir tezkiye de biz yapalım. Hep birlikte hakkımızı helal edelim." Daha Az Göster