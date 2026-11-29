DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Kasım 2026 Cumartesi ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
28 Kasım 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları merak konusu oldu. Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Başkalarının Hayatı, Güldür Güldür Show, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Ali İhsan Varol ile Kumbara izleyici karşısına çıktı. Televizyon kanalları arasındaki reyting rekabetinde hangi yapımın rakiplerini geride bıraktığı araştırılıyor. Peki, dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu? Reyting zirvesine hangi dizi veya program yerleşti? İşte 28 Kasım 2026 Cumartesi gününün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…
Televizyon ekranlarında cumartesi akşamı yaşanan reyting yarışının sonuçları merakla bekleniyor. 28 Kasım 2026 tarihinde Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Başkalarının Hayatı, Güldür Güldür Show, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Ali İhsan Varol ile Kumbara seyirciyle buluştu. Birbirinden iddialı yapımların ekranlara geldiği gecenin ardından gözler reyting listelerine çevrildi. Peki, cumartesi akşamının reyting birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi ve programlar ilk sıralarda yer aldı? İşte 28 Kasım 2026 AB ve Total reyting sonuçları...
28 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 28 Kasım reyting sonuçları yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.
28 KASIM 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI