Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayı zam farkı ödemelerine çevrilmişti. Maaş artışlarının yürürlüğe girmesinin ardından oluşan farkların ödeme süreciyle ilgili ayrıntılar merak edilirken, SGK tarafından paylaşılan takvim emekliler tarafından yakından takip ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar, Temmuz emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin resmi duyuruları ve ödeme tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. İşte bilgiler...