EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEMELERİ || SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları yattı mı?
Temmuz ayı maaş artışlarının kesinleşmesinin ardından emekli maaş farkı ödemeleri gündemin ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor. Özellikle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, zam farklarının ödeme takvimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. SGK tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda emeklilere ilişkin ödeme planı netleşirken, "Emekli maaş farkı yatırıldı mı?" ve "Temmuz zam farkı ödemeleri hangi tarihte yapılacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları ödeme tarihleri...
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayı zam farkı ödemelerine çevrilmişti. Maaş artışlarının yürürlüğe girmesinin ardından oluşan farkların ödeme süreciyle ilgili ayrıntılar merak edilirken, SGK tarafından paylaşılan takvim emekliler tarafından yakından takip ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar, Temmuz emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin resmi duyuruları ve ödeme tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. İşte bilgiler...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL'YE YÜKSELTİLDİ
En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükseldi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme kabul edildi.
GÖZLER RESMİ GAZETE KARARLARINDA!
Düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gözler kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına çevrildi. Önümüzdeki hafta içerisinde düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması ve kesinlik kazanması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin 2026 Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, söz konusu ödeme kapsamında 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL zam farkı ödemesi yapıldı.
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI?
4A statüsündeki SSK emeklileri, temmuz ayında zamlı aylıklarını tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda alıyor. Zam oranının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte ödemeler, 17-26 Temmuz tarihleri arasında aşamalı olarak hesaplara yatırıldı.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.